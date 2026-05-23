Что почем сейчас на минской Комаровке
- 23.05.2026, 20:51
Абрикосы и черешня почти сравнялись по цене с клубникой.
Три лидера на Комаровском рынке в Минске в конце мая – клубника, черешня и абрикосы. За минувшую неделю разрыв в ценах между ними сократился, пишет «Смартпресс».
Клубника: белорусская еще дешевле
На рынке по-прежнему доминируют греческая и азербайджанская клубника (по 12-17 рублей за 1 кг), однако и белорусской становится все больше. И – она дешевеет.
Ягоду, привезенную «из-под Дрогичина», «из Воложина» и «из Брестской области», уже предлагают по 15-25 рублей за 1 кг, лишь немного дороже импортной.
Абрикосы: в зоне доступа
Если около 10 дней назад абрикосы на сезонном рынке продавались всего в одной-двух точках, то сейчас – повсеместно. И стоят почти везде одинаково – 12-16 рублей за 1 кг.
Продавцы предлагают разные сорта и сами поясняют: «эти – помягче и покрупнее, но с более нейтральным вкусом, а вот эти – помельче, тверже, но более сочные, сладкие». Стоят разные абрикосы одинаково.
Черешня: есть нюансы
Если с клубникой и абрикосами все более или менее понятно, то с черешней – пока неоднозначно. В соседних рядах черешню продают и по 40 рублей за килограмм, и по 60, и по 20.
– В чем разница? – спрашиваем у продавцов, указывая на дешевую черешню, которая разве что размером мельче, а по зрелости и вкусу кажется такой же, как дорогая.
– Ни в чем, наверное. Берите-берите, – уговаривают продавцы, не вдаваясь в подробности.
Действительно, просто приятно, что наконец появилась более доступная по цене черешня. А будет еще дешевле.
Голубика и прочие ягоды и фрукты
Гораздо медленнее, но тоже снижается в цене голубика. Кое-где за нее просят те же 85 рублей за 1 кг, что и раньше, но в ряде точек уже можно встретить цены и в 40-45 рублей за 1 кг.
Меньше стало цитрусовых – прежде всего мандаринов и апельсинов, зато появились персики. Пока дорогие – 35 рублей за 1 кг.