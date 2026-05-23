В Бухаресте ввели беспрецедентные меры безопасности из-за концерта белорусского рэпера Коржа 2 23.05.2026, 20:23

1,458

В столицу Румынии прибыли десятки тысяч фанатов.

В столице Румынии Бухаресте правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры безопасности в связи с прибытием в город десятков тысяч фанатов на концерт белорусского рэпера Макса Коржа, сообщает Digi 24.

В румынской полиции заявили, что это масштабное событие, имеющее определенную специфику, поскольку на него прибыли более 40 тысяч участников из разных стран.

«Мы говорим об усилиях не только Министерства внутренних дел, но и многих других структур, в частности разведывательных, прокуратуры и Министерства иностранных дел. 90% участников – это иностранцы. А это предполагает скоординированные усилия со стороны структур Министерства внутренних дел. Мы используем все виды ресурсов, как человеческие, так и технические», – заявил Мариус Милитару, директор по коммуникациям румынской жандармерии.

Тысячи молодых людей из десятков стран специально приехали в Бухарест ради белорусского артиста, почти неизвестного в Румынии, который выступит на Национальной арене.

Еще несколько дней назад в столицу начали прибывать молодые люди, в основном из Украины, Польши, Литвы и Молдовы.

Румынские силовики находятся в состоянии повышенной готовности в связи с беспорядками в Варшаве во время концерта белорусского артиста. Тогда было задержано более 100 человек.

Сообщается, что румынские правоохранители сотрудничали с польскими, которые предоставили им полезную информацию для подготовки к мероприятию.

На время субботнего концерта в Бухаресте на нескольких магистралях столицы введены ограничения движения. Еще с пятницы правоохранители проводили превентивные мероприятия в важнейших точках города, где им удалось донести рекомендации до поклонников артиста и подчеркнуть важность соблюдения мер общественного порядка.

В частности, были созданы специальные QR-коды, которые перенаправляют на сайт румынской жандармерии, где размещены рекомендации на нескольких иностранных языках, поскольку не все участники говорят по-английски.

Правоохранителям помогают служебные животные – лошади, а также собаки, специализирующиеся на обнаружении взрывчатых и запрещенных веществ.

В составе сил общественного порядка есть представители полиции диалога, владеющие несколькими иностранными языками.

По состоянию на вечер субботы никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отдельные трамвайные линии будут курсировать в Бухаресте до полуночи, чтобы помочь фанатам исполнителя покинуть Национальную арену.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com