В Минске выставили на продажу популярный бар в стиле 90-х
- 23.05.2026, 20:12
В центре Минска продают известный ретробар в стиле 90-х Bar.90s. Объявление появилось на площадке Realt.
Заведение, которое работает с 2022 года, расположено на первом этаже бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.
За бар вместе с фирмой хотят от 68 тыс. рублей, то есть от $24,9 тыс.
В объявлении сказано, что речь идет о прямой продаже прибыльного бизнеса от собственника. Аренда частная по договору до 2028 года с возможностью пролонгации. При этом в компании работают два бармена, официант, охранник, SMM-специалист, директор, два уборщика, а также бухгалтер на удаленке.
В придачу новый собственник получит прокачанные соцсети заведения.