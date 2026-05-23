23 мая 2026, суббота, 21:28
В Минске выставили на продажу популярный бар в стиле 90-х

  • 23.05.2026, 20:12
  • 1,334
Раскрыта цена.

В центре Минска продают известный ретробар в стиле 90-х Bar.90s. Объявление появилось на площадке Realt.

Заведение, которое работает с 2022 года, расположено на первом этаже бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.

За бар вместе с фирмой хотят от 68 тыс. рублей, то есть от $24,9 тыс.

В объявлении сказано, что речь идет о прямой продаже прибыльного бизнеса от собственника. Аренда частная по договору до 2028 года с возможностью пролонгации. При этом в компании работают два бармена, официант, охранник, SMM-специалист, директор, два уборщика, а также бухгалтер на удаленке.

В придачу новый собственник получит прокачанные соцсети заведения.

