«В окружении Путина зреет заговор» 23.05.2026, 21:01

Хозяин Кремля ожидает удара изнутри системы.

Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире «24 Канала» объяснил, что в российских элитах уже могут просчитывать сценарии на ближайшие годы. По его словам, именно оттуда для Путина может исходить угроза, которой он боится больше всего.

Вопрос преемника уже фигурирует в российских элитах

В российской верхушке уже могут думать не только о нынешнем состоянии войны, но и о том, что будет с властью через несколько лет. Шлинчак провел параллель с поздним СССР, когда система тоже держалась за старых руководителей, а после смерти Брежнева страна очень быстро зашла в полосу кадровой нестабильности.

Поэтому тема преемника в кругах, приближенных к Кремлю, так или иначе уже появляется. Возраст Путина, закрытость системы и отсутствие понятного механизма передачи власти только усиливают эти разговоры, потому что в элитах не могут не просчитывать, что будет дальше.

- Я помню, когда умирал Брежнев, потом они начали умирать через каждый год. Центральный комитет коммунистической партии делал ставку на таких же дедов, на людей за 70, – объяснил Шлинчак.

Путин при этом не выглядит человеком, который готов добровольно отдать власть или спокойно запустить сценарий передачи полномочий. Поэтому само появление таких разговоров становится для системы все более чувствительной, потому что речь идет уже не только о возрасте диктатора, но и о страхе перед тем, что будет после него.

Путин больше всего боится мятежа в собственном окружении

Народный бунт для Путина не выглядит главной угрозой, потому что настроения в обществе он до сих пор считает контролируемыми. Гораздо опаснее для него сценарий, в котором удар придет изнутри системы, от людей, которые имеют доступ к силовому аппарату, ресурсов и самого центра принятия решений.

Шлинчак считает, что именно поэтому Путин так цепляется за власть и не допускает даже намека на нормальный механизм ее передачи. Для него риск не в том, что кто-то выйдет на площадь, а в том, что заговор может вызреть в его же окружении, где все давно понимают, что вопрос преемника рано или поздно придется решать.

- Путин не собирается вообще отдавать свою власть. И очевидно, что он боится в первую очередь мятежа внутри собственного окружения, а не каких-то там человеческих или народных бунтов, – отметил Шлинчак.

Он добавил, что такой страх напрямую связан с тем, как сейчас перестраивается российская система контроля. Путин и дальше держит в руках ключевые процессы, но делает это не из-за доверия, а через дальнейшее усиление Федеральной службы безопасности, которая все глубже заходит во внутреннюю жизнь страны и следит не только за улицей, но и за лояльностью внутри самой системы.

