Россияне украли украинский трофей с выставки в Венеции 4 23.05.2026, 21:31

Такое развитие событий не удивило участников выставки.

На Венецианской биеннале произошел инцидент, который вышел далеко за пределы художественной среды. Во время события исчез символический трофей, который должен был напомнить о российских ударах по украинским больницам.

Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон в эфире «24 Канала» рассказал, что эта история оказалась показательной не только из-за самой кражи. По его словам, она хорошо показала, как ведут себя россияне даже там, где все должно быть об искусстве, а не о запугивании и давлении.

Трофей привезли на биеннале из Харькова

Этот трофей напечатали на 3D-принтере в Харькове за неделю до Венецианской биеннале. Он имел форму разбомбленной больницы и был задуман как символическая «награда» для России за удары по гражданской инфраструктуре и нарушение международного гуманитарного права.

Отметим, что венецианская биеннале – одна из самых влиятельных международных выставок современного искусства, которую основали в 1895 году. Она проходит раз в 2 года в Венеции и считается одной из главных мировых площадок культурной дипломатии.

Идея заключалась в том, чтобы принести на событие, где вручают награды, вещь, которая прямо показывает настоящий российский «вклад». Речь шла не о провокации ради эффекта, а о напоминании, что Россия уничтожила 2600 медицинских учреждений в Украине и принесла в мир не культуру, а насилие.

- Я хотел привезти награду, которую Россия на самом деле заслуживает. Если уж вручать России награду, то за нарушение международного гуманитарного права, – рассказал Робертсон.

На несколько минут этот трофей оставили у входа на мероприятие, чтобы его увидели пресса и посетители. Так хотели показать, чего на самом деле заслуживает страна, которая приехала на художественное событие, прикрываясь культурой.

- Они уничтожили 2600 медицинских учреждений в Украине, а единственное, что Россия экспортирует, – это не культура, а терроризм, – подчеркнул он.

После того как трофей на несколько минут оставили у входа, его забрали люди из российского павильона. В этом Робертсон увидел почти гротескную, но очень точную сцену: государство, которое ворует, грабит и все отрицает, на художественном событии украло символическую «награду» в виде разбомбленной больницы.

- Россияне внутри павильона украли этот трофей и сделали вид, что ничего не произошло. Это, пожалуй, самая ироничная вещь, которую только можно представить, – сказал Робертсон.

Для него эта история оказалась не случайным эпизодом, а очень показательной моделью российского поведения.

- Страна, которая ворует и грабит, а потом все это отрицает, украла трофей в виде разбомбленной больницы и делает вид, что этого не было. Такую комедию никто бы не смог написать, – подчеркнул он.

Он добавил, что даже не удивился такому развитию событий, потому что считает это типичным для России.

В итоге акция, которая должна была лишь показать символ преступления, сама превратилась в еще одно доказательство того, как россияне ведут себя публично, когда уверены, что им все сойдет с рук.

Российское присутствие на биеннале превратилось в давление и слежку

После кражи трофея удалось установить, кто именно его забрал. Проверка через распознавание лица вывела на мужчину, связанного с Москвой и со схемами, которые помогали россиянам попадать в Европу. Его жена до 2022 года была одной из ключевых партнерш биеннале, хотя сам он отрицал и связь с событием, и сам факт кражи.

- Это демонстрирует странное мафиозное поведение этих российских персонажей на западе, – рассказал Робертсон.

После истории с трофеем стало понятно, что это был не разовый инцидент. Робертсон говорит, что вокруг россиян на биеннале возникла атмосфера давления, в которой под прицелом оказались не только журналисты, но и художники и активисты, которые открыто выступали против России.

Под давлением оказались и художники, которые открыто выступали против России, а также люди, связанные с Pussy Riot. Такое же напряжение почувствовала и художница Катя Марголес, которая уже много лет живет в Венеции, говорит о российском финансировании и называет это прикрытием военных преступлений.

- Это должна была быть художественная выставка, а не выставка наркобаронов со всего мира. Это должно было быть праздником искусства, а вместо этого люди, которые ведут себя как мафия, преследовали других людей, – подчеркнул он.

По словам Робертсона, это и есть самый точный итог того, что произошло на биеннале. Событие, которое должно было показывать лучшее мировое искусство, для части участников превратилось в пространство страха, где приходилось думать не о выставке, а о собственной безопасности.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com