«Теперь ситуация для россиян меняется» 23.05.2026, 22:02

Полковник ВСУ об ударах по главной логистической артерии россиян в Крым.

Силы обороны Украины взялись за трассу, по которой россияне годами тянули грузы из Ростова через оккупированное Приазовье в Крым. После ударов по этому участку у оккупантов уже появились проблемы с движением и тревога из-за поставок топлива.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире «24 Канала» объяснил, что для россиян эта дорога была ключевой частью сухопутного коридора. Теперь ситуация для них меняется, и опасный отрезок там уже хорошо просматривается.

Сухопутный коридор в Крым уже теряет устойчивость

Речь идет о трассе, которая тянется из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на Чонгар и Джанкой. Для россиян это была одна из главных логистических артерий в Крым, которой они годами возили топливо, боеприпасы и другие военные грузы через оккупированную часть Херсонщины.

Этот маршрут долго оставался для врага устойчивым, и именно поэтому по нему гнали большие объемы поставок. По оценке Свитана, россияне перебрасывали там до тысячи тонн военных грузов, но после появления дронов оперативного уровня под FPV-управлением с дальностью более 100 километров дорога уже начала заходить в серую зону.

- Как только появится достаточное количество такого рода дронов, а обещают 6 тысяч штук, эта трасса будет просто непроезжая для россиян, – подчеркнул полковник запаса.

Он говорит, что для такой работы эта местность очень удобна, потому что дорога открыта и хорошо просматривается. Россияне уже это понимают, поэтому начинают перекрывать отдельные отрезки, а наиболее проблемным для них становится участок от Чонгара в сторону Джанкоя.

- Там зажато, с этой трассы никуда не съедешь и никуда не денешься. Они же не поедут по болотам, поэтому эта зона будет постоянно контролироваться, – отметил военный эксперт.

В такой конфигурации даже точечный контроль дает сильный эффект, потому что российские грузы вынуждены идти предполагаемым маршрутом. Если на этой дороге уже появились задержки, перекрытия и проблемы с топливом в Крыму, это означает, что удары бьют по всей схеме поставки, а не по отдельному участку.

Дроны с ИИ добивают логистику на подходе к Крыму

Ситуацию для россиян усложняет не только само появление дальнобойных FPV-дронов. На этом участке уже могут работать и немецкие HX-2 и HX-5 с элементами искусственного интеллекта, которые зависают в воздухе, определенное время ждут цель и после этого сами подбирают момент для удара.

Для открытой дороги, которая тянется вдоль побережья и почти не дает возможности спрятаться или изменить маршрут, это особенно опасно. Свитан объяснил, что на такой трассе российские машины становятся предсказуемой целью, а цифровые алгоритмы и машинное зрение дают дронам почти гарантированное поражение.

- Там висят барражирующие боеприпасы, могут несколько десятков минут висеть и, в принципе, сами выискивают цель, – заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не о нескольких случайных ударов, а о постоянном контроле над несколькими сотнями километров. Дорога открыта, хорошо просматривается, а российские грузовики не могут с нее просто исчезнуть.

- У россиян ПВО не хватает. ее на Москву уже не хватает, не говоря про Керченский мост. Кто там будет этот Чонгарский переход прикрывать?, – подытожил полковник запаса.

Из-за этого серая зона на подходе к Крыму для россиян будет только расширяться. Если дронов такого уровня станет больше, движение по этой трассе превратится для них в ежедневную лотерею с очень плохими шансами.

