Герой Украины уничтожил системой Javelin 79 единиц техники РФ

Герой Украины уничтожил системой Javelin 79 единиц техники РФ2
- 23.05.2026, 22:29
Он установил рекорд Украины.
Андрей Головня вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 19 лет, а уже в 21 год получил звание Героя Украины.
Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Он начинал в качестве обслуживающего, помогал оператору, подавал ракеты. Затем командиры предложили ему стать оператором и стрелять самому из Javelin.
Всего он уничтожил 79 единиц вражеской техники.
Как отмечается, о своем решении вступить в строй, о самых эмоциональных моментах боевого пути и важности украинского языка он пообщался с более чем 27 тысячами школьников на онлайн-платформе Образовательного центра Верховной Рады Украины.