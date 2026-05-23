Герой Украины уничтожил системой Javelin 79 единиц техники РФ 2 23.05.2026, 22:29

Он установил рекорд Украины.

Андрей Головня вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 19 лет, а уже в 21 год получил звание Героя Украины.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Он начинал в качестве обслуживающего, помогал оператору, подавал ракеты. Затем командиры предложили ему стать оператором и стрелять самому из Javelin.

Всего он уничтожил 79 единиц вражеской техники.

Как отмечается, о своем решении вступить в строй, о самых эмоциональных моментах боевого пути и важности украинского языка он пообщался с более чем 27 тысячами школьников на онлайн-платформе Образовательного центра Верховной Рады Украины.

