WSJ: Украина сбивает до 97% «Шахедов» 23.05.2026, 21:13

Украинские технологии борьбы с дронами привлекают внимание по всему миру.

Украина за годы полномасштабной войны создала одну из самых эффективных систем противодействия дронам-камикадзе.

На сегодняшний день страна способна сбивать до 97% «Шахедов», которые Россия активно использует для ударов по украинским населенным пунктам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова советника президента Украины Александра Камышина.

Комментируя конфликт на Ближнем Востоке, Камышин заявил, что был удивлен отсутствием интереса к украинскому опыту по борьбе с иранскими беспилотниками со стороны тех, кто начал операцию против Ирана.

Камышин подчеркнул, что украинская сторона готова передавать партнерам накопленный опыт борьбы с дронами-камикадзе.

На фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана украинские технологии в сфере противодействия беспилотникам вызывают растущий интерес у стран Ближнего Востока.

Украинские оборонные компании уже развивают сотрудничество с партнерами из Саудовской Аравии в области беспилотных технологий и противодействия иранским дронам.

По мнению экспертов, дальнейшее усиление напряженности на Ближнем Востоке может ускорить развитие такого сотрудничества.

Глава саудовской компании Science Technology Идрис аль-Закари заявил, что украинские оборонные технологии сегодня востребованы благодаря способности быстро адаптироваться к условиям современной войны.

