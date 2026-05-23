Экономика Польши сохраняет высокие темпы роста 23.05.2026, 16:28

Фото: charter97.org

Еврокомиссия ожидает, что польская экономика станет одной из самых быстрорастущих в ЕС.

В Европейском союзе наблюдается замедление экономического роста из-за энергетического шока, однако Польша сохраняет хорошие показатели.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил «Польскому радио», что благодаря сильному экономическому росту в прошлом году экономика Польши не так остро ощущает негативное влияние войны на Ближнем Востоке. Она остается одной из самых быстрорастущих в Евросоюзе.

«В определенном смысле это уравновешивается. Мы видим хорошие инвестиционные показатели, включая государственные инвестиции. Польша, как видно по уровню бюджетного дефицита, стимулирует экономику. Мы наблюдаем побочные эффекты увеличения военных расходов, но также рост частного потребления на фоне относительно сильного роста зарплат».

Европейская комиссия 21 мая опубликовала весенний экономический прогноз. Польша с ростом ВВП на уровне 3,5% занимает второе место после Мальты. В следующем году ожидается небольшое замедление, и польская экономика будет расти темпом 2,8%. Это обеспечит Польше третье место — после Мальты и Ирландии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com