Власти РФ ответили на сближение Армении с ЕС запретом на импорт цветов 22.05.2026, 2:00

Розы и гвоздики подорожают в РФ.

Ограничения на ввоз с 22 мая цветов из Армении, которые, вслед за коньяком и минеральной водой, российские регуляторы сочти опасными для людей, приведут к росту цен, предупреждают участники рынка. По их словам, некоторые виды уже The Moscow Times.

Россельхознадзор обосновывает запрет тем, что, несмотря на гарантии коллег из Армении, в партиях цветов продолжают находить «карантинные объекты». К тому же цветы могут быть не армянские, а из других стран, откуда их ввоз запрещен, предполагало ведомство. Вероятно, эта формулировка подразумевает Нидерланды, импорт откуда Россельхознадзор частично запретил в середине 2025 г. (семян и «посадочного материала»).

Случалось, что через Армению в Россию ввозили саженцы, горшочные цветы и другой посадочный материал из Нидерландов, но это было в очень ограниченных масштабах, говорит менеджер крупной российской оптовой компании. Но Армения сама по себе заметный поставщик цветов в Россию, поэтому ограничение поставок будет заметно на рынке, продолжает он. По оценке маркетплейса цветов и подарков Flowwow, на Армению приходилось около 5% рынка цветов в натуральном выражении и 7% в денежном.

Россельхознадзор также относит Армению к числу основных поставщиков цветов в Россию, наряду с Беларусью. По данным ведомства, в прошлом году импорт из Армении заметно увеличился и в этом году продолжает расти. Фактически, Армения по объему поставок уступает только крупнейшей тройке экспортеров цветов – Нидерландам, Эквадору и Колумбии, говорит сотрудник цветочной оптовой компании. При этом значительная часть цветоводческих хозяйств этих двух латиноамериканских стран тоже принадлежит предприятиям из Нидерландов, которые переносят туда производство из-за более благоприятного для роз климата.

Так что ограничение на поставки из Армении приведет к всплеску цен на отдельные цветы — розы, гвоздики и тюльпаны, предполагает сотрудник оптовой компании. За несколько часов после объявления о запрете цены на них уже повысились на 5-7%, говорит другой предприниматель оптовик. Он сам волнуется: на границе с утра стоит заказанная им фура цветов из Армении, и вопрос — успеет ли она проехать до полуночи. «Если нет, то всю партию придется списать», — переживает он.

Для Армении запрет на поставки в Россию станет серьезным ударом и обрушит цены. Российский рынок имел для армянских цветоводов абсолютное, безальтернативное значение, поглощая до 90–95% экспорта срезанных цветов, говорит бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. Крупные хозяйства страны подстраивались под стандарты и логистику российского рынка и даже календарь праздников, добавляет он. «В месячном исчислении убытки экспортеров будут колебаться в пределах $3,5–4,5 млн. Для небольшой экономики республики, где цветочный бизнес активно субсидировался и развивался как высокотехнологичный сектор, это ощутимый урон», — считает Трепольский.

Нарушения в товарах из Армении стали находить вскоре после того, как премьер Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Кремле в начале апреля заявил, что в Армении царит демократия и нет блокировок интернета. После этого нарушения обнаружились в поставляемых из Армении коньяках и минеральной воде «Джермук». МИД критиковал армянские власти за то, что они «не отреагировали» на антироссийские заявления Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в начале мая. 20 мая замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил о развернутой Ереваном антироссийской кампании, а секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что власти Армении намеренно отдаляются от России и «предпринимают действия однозначно недружественного характера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com