Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ 2 24.05.2024, 19:06

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Никол Пашинян

Вместо премьера Ереван отправил на заседание посола Армении в Беларуси.

Ереван на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде представлял посол в Беларуси, полномочный представитель страны при СНГ Рамзик Хумарян, сообщили в пресс-службе российского правительства. По данным news.am, премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Ереване на торжественном открытии молочного завода.

В феврале 2024 года Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позднее республика прекратила финансирование организации. Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.