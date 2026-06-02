Стартапы изменили войну в Украине 2.06.2026, 11:51

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украина все активнее привлекает технологические стартапы для усиления обороны, делая ставку на автономные морские дроны, роботизированный транспорт и новые ударные беспилотники, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее амбициозных проектов стала разработка датской компании BlueShadow. Ее основатель, бывший командир американской подводной лодки Чарльз Махер, работает с украинскими военными над системой роев автономных морских аппаратов для защиты побережья Черного моря и Одессы от российских атак. По его словам, в перспективе четыре эскадрона по 12 беспилотных катеров будут патрулировать акваторию на расстоянии 10–12 километров от берега. Первый такой отряд, оснащенный ракетами и дронами-перехватчиками, может начать работу уже в начале 2027 года.

Проект был представлен в рамках программы Defence Builder — частного акселератора, который финансирует и поддерживает оборонные стартапы. Организация помогает молодым компаниям получать инвестиции, тестировать технологии с военными и выводить разработки на рынок.

Особое внимание уделяется наземным роботизированным платформам. Эстонская компания Telearmy уже несколько лет оснащает грузовики и другую технику системами дистанционного управления, позволяющими использовать машины на передовой без риска для экипажей. По словам разработчиков, практически любой военный автомобиль можно превратить в беспилотный.

Также растет интерес к дальнобойным ударным дронам. Украинский стартап Wingtech разработал многоразовый беспилотник Haba, способный преодолевать до 300 километров и устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы.

По оценкам производителей, объем публично раскрытых инвестиций в украинские оборонные технологии вырос с 1,1 млн долларов в 2023 году до 105 млн долларов в 2025-м, что отражает стремительное развитие сектора на фоне продолжающейся войны.

