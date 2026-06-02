Белорус Артем Королек стал чемпионом Польши по гандболу
- 2.06.2026, 11:39
Его «Кельце» разгромил «Вислу» в финале Суперлиги.
Во втором матче финальной серии чемпионата Польши по гандболу в Суперлиге «Кельце», за который выступает белорус Артем Королек, победил «Вислу» другого белоруса Кирилла Самойлы со счетом 36:27 и стал чемпионом страны, сообщает «Радыё Рацыя».
Королек отметился двумя заброшенными мячами, Самойло — одним.
Для «Кельце» эта победа в турнире стала первой с 2023 года.
Кроме того, Артем Королек попал в символическую сборную чемпионата Польши. Белорус признан лучшим на позиции линейного.
Он стал единственным представителем «Кельце» среди лауреатов.