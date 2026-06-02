2 июня 2026, вторник, 12:21
Белорус Артем Королек стал чемпионом Польши по гандболу

  • 2.06.2026, 11:39
Артем Королек
фота: sport5.by

Его «Кельце» разгромил «Вислу» в финале Суперлиги.

Во втором матче финальной серии чемпионата Польши по гандболу в Суперлиге «Кельце», за который выступает белорус Артем Королек, победил «Вислу» другого белоруса Кирилла Самойлы со счетом 36:27 и стал чемпионом страны, сообщает «Радыё Рацыя».

Королек отметился двумя заброшенными мячами, Самойло — одним.

Для «Кельце» эта победа в турнире стала первой с 2023 года.

Кроме того, Артем Королек попал в символическую сборную чемпионата Польши. Белорус признан лучшим на позиции линейного.

Он стал единственным представителем «Кельце» среди лауреатов.

