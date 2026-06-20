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Дроны взорвали Тюменский НПЗ в 2000 км от границы с Украиной

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  • 20.06.2026, 15:07
  • 7,324
Дроны взорвали Тюменский НПЗ в 2000 км от границы с Украиной

Прогремели мощные взрывы.

Так называемая «СВО» Владимира Путина расширяется и уже добралась до Тюмени – там днем в субботу, 20 июня, прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили местные жители, пишет Dialog.UA.

По сообщениям из соцсетей, было слышно по меньшей мере два взрыва. С большой вероятностью, они произошли на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Перед этим в городе объявлялась тревога по дроновой опасности, а предприятие, по сообщениям мониторинговых каналов, проводило аварийный сброс давления в системе.

Тюменский НПЗ является довольно крупным предприятием с мощностью переработки от 7,5 до 9 млн тонн сырой нефти в год.

Примечательно, что Тюмень находится на расстоянии примерно 2 тысяч километров от украинской границы.

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