В Минске строят новую трамвайную конечную 3 20.06.2026, 15:39

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Такого в столице не было почти 30 лет.

В Минске возводят новое разворотное кольцо трамваев, или, иначе говоря, новую конечную, фотографиями поделились в Тредс, пишет Blizko.by.

Кольцо делают около Дворца детей и молодежи по улице Старовиленской. Правда, это не новый маршрут, а сокращение уже существующего.

Согласно проекту, разворотное трамвайное кольцо сначала перенесут от конечной «Озеро» к Дворцу детей и молодежи, чтобы потом, после реконструкции улиц, снова продлить линию на север, за улицу Орловскую, но уже по Нововиленской.

Таким образом, маршруты №3 (из Серебрянки), №4 (от вокзала) и №5 (из Зеленого Луга) сокращаются на несколько остановок: из новых маршрутов уберут остановки «Старовиленский тракт», «Веры Слуцкой» и «Озеро».

Однако на транспортных форумах сомневаются, что строительство новой линии действительно состоится. Многие минчане полагают, что временное кольцо около Дворца детей и молодежи так и останется постоянным. Сейчас в комментариях также звучали скептические настроения:

«Уничтожили парковку и обрезали линию на несколько остановок»;

«Если нужно построить что-то для того, чтобы другое уничтожить, то это делается быстро».

Но были и те, кто обрадовался:

«Наконец смогут сделать нормальный выезд из города по Долгиновскому тракту без пробок»;

«Ну вот же, строят трамвайные пути, как в Европе!»

По данным Blizko.by, новую конечную оборудуют впервые с 2000 года.

Тогда разворотное кольцо «Мясникова» перенесли от площади Мясникова через улицу Московскую ближе к вокзалу. Последнюю новую трамвайную ветку в Минске проложили в 1986 году по улице Чапаева.

С тех пор трамвайная сеть и инфраструктура только сокращаются:

— 1990: закрытие ветки на Автозавод

— 2013: ликвидация разворотного кольца «Волгоградская»

— 2015: закрытие линии по улице Октябрьской

В 2018 году также собирались демонтировать разворотное кольцо на улице Змитрока Бядули, но после петиции с требованием сохранить кольцо транспортники официально ответили, что оно будет сохранено. Оно уцелело.

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