Украина получит новые британские ракеты для ударов по РФ 2 20.06.2026, 15:34

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Лондон разрабатывает дальнобойное оружие без американских компонентов.

Великобритания разрабатывает для Украины новые дешевые ракеты наземного базирования большой дальности, производство которых не будет зависеть от США. Разработка известна под названием проект «Brakestop».

Как пишет Financial Times, британское правительство представило три прототипа таких ракет. Их разработали компании MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Министерство обороны Великобритании сообщило, что все три системы весной успешно прошли испытания. А после проведения в этом году дополнительных испытаний, - как на территории Великобритании, так и Украины, - одна или несколько ракет поступит в Украину. Планируется, что ракету поставят на вооружение до конца 2026 года.

При этом решение о разработке и производстве ракет без участия США, а также без каких-либо американских компонентов, было принято намерено. Таким образом у США не будет права голоса в вопросах экспорта и применения ракет. А решать это будет исключительно правительство Великобритании.

Указывается, что разработка ракет началась в ноябре 2024 года после того, как США заблокировали поставки Украине ракет дальнего действия, таких как американские ATACMS и британские Storm Shadow. Также США блокировали запуск ракет вглубь российской территории из-за опасений эскалации. Такие права у США были, поскольку в Storm Shadow используются американские компоненты, в частности, системы наведения. Также они зависят от картографических данных США.

Авторы издания Bloomberg со ссылкой на официальных лиц добавили, что это оружие, вероятно, будет менее точным, чем ракеты Storm Shadow, которые производит все та же компания MBDA. Однако оно будет стоить примерно вдвое дешевле.

Известно, что ракета Storm Shadow стоит около 1 миллиона долларов. Ракета летит на расстояние 250 км и является высокоточным оружием благодаря навигации при помощи глобальной системы позиционирования и навигации по рельефу местности.

Новая ракета, отметило издание, сможет поражать цели на расстоянии 500 километров. Хотя она будет не такой мощной, и не сможет, к примеру, уничтожить бункер. Однако ее боевая часть весом 225 кг призвана нанести серьезный ущерб противнику. Согласно требованиям, стоимость каждой ракеты должна составлять около 530 тысяч долларов без учета боевой части. Все производители отмечают, что смогут выпускать не менее 40 ракет ежемесячно.

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