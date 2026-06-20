Игра Месси за Аргентину на ЧМ-2026 закончилась громким скандалом

Игра Месси за Аргентину на ЧМ-2026 закончилась громким скандалом1
- 20.06.2026, 15:19
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Главные события разгорелись после матча.
Стартовый матч группы J футбольного Чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Алжиром завершился победой аргентинцев со счетом 3:0 и хет-триком Лионеля Месси. Однако уже после игры разгорелся крупный скандал, пишет The Athletic.
Алжирская футбольная федерация направила жалобу в ФИФА, заявив о несправедливых решениях судейской бригады и бездействии ВАР во время игры. Самым спорным эпизодом стал момент на 32-й минуте, когда Месси жестко сыграл против капитана Алжира Айсси Манди, попав ногой в область голени.
Арбитр Шимон Марциняк тогда не показал даже желтую карточку, а ВАР не стал вмешиваться. Еще один спорный момент произошел во втором тайме – Алексис Макаллистер ударил локтем в лицо Ибрагима Мази, но нарушения также не последовало.
Представители алжирской сборной напомнили, что за похожие эпизоды другие игроки получали удаления и дисквалификации. А бывший арбитр Марк Галси отметил, что эпизод с Месси должен был закончиться прямой красной карточкой.
При этом результат матча пересмотрен не будет – по правилам ФИФА ошибки судей не являются основанием для аннулирования счета. Гипотетически остаются возможными лишь персональные меры против игроков или арбитров.