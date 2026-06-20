закрыть
20 июня 2026, суббота, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Игра Месси за Аргентину на ЧМ-2026 закончилась громким скандалом

1
  • 20.06.2026, 15:19
  • 4,064
Игра Месси за Аргентину на ЧМ-2026 закончилась громким скандалом
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Главные события разгорелись после матча.

Стартовый матч группы J футбольного Чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Алжиром завершился победой аргентинцев со счетом 3:0 и хет-триком Лионеля Месси. Однако уже после игры разгорелся крупный скандал, пишет The Athletic.

Алжирская футбольная федерация направила жалобу в ФИФА, заявив о несправедливых решениях судейской бригады и бездействии ВАР во время игры. Самым спорным эпизодом стал момент на 32-й минуте, когда Месси жестко сыграл против капитана Алжира Айсси Манди, попав ногой в область голени.

Арбитр Шимон Марциняк тогда не показал даже желтую карточку, а ВАР не стал вмешиваться. Еще один спорный момент произошел во втором тайме – Алексис Макаллистер ударил локтем в лицо Ибрагима Мази, но нарушения также не последовало.

Представители алжирской сборной напомнили, что за похожие эпизоды другие игроки получали удаления и дисквалификации. А бывший арбитр Марк Галси отметил, что эпизод с Месси должен был закончиться прямой красной карточкой.

При этом результат матча пересмотрен не будет – по правилам ФИФА ошибки судей не являются основанием для аннулирования счета. Гипотетически остаются возможными лишь персональные меры против игроков или арбитров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип