Названо имя преемника Стармера после его ожидаемой отставки 9 22.06.2026, 10:02

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Энди Бернем

Фото: Jon Super/AP

Политик может объявить о своих планах уйти в отставку уже в понедельник.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уже в ближайшее время объявить об отставке, а главным претендентом на его место называют Энди Бернема - лейбориста и мэра Большого Манчестера.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Стармер может объявить о своих планах уйти в отставку уже в понедельник. Ожидается, что такой шаг откроет путь к смене руководства Лейбористской партии и потенциальному назначению Энди Бернема новым премьер-министром Великобритании.

Как отмечает The Guardian, в последние недели союзники британского лидера уверяли, что он готов бороться за сохранение лидерства даже в случае внутрипартийного вызова. Однако после победы Бернема на довыборах в избирательном округе Мейкерфилд ситуация существенно изменилась.

Известно, что все больше депутатов и членов правительства от Лейбористской партии призывают Стармера определить график своего ухода. По данным Reuters, часть министров и парламентариев считает, что его политические позиции заметно ослабли после неудачных для партии местных выборов.

По информации источников The Guardian, в минувшие выходные глава британского правительства находился в загородной резиденции Чекерс, где обсуждал свое политическое будущее и работал над возможным планом передачи власти. При этом он может остаться на посту до осенней конференции Лейбористской партии, чтобы обеспечить упорядоченный переходный период.

Бернем, который до недавнего времени занимал пост мэра Большого Манчестера, в настоящее время считается главным фаворитом в борьбе за лидерство. По данным британских СМИ, он уже заручился значительной поддержкой среди депутатов-лейбористов, хотя вопрос о возможном проведении полноценных внутрипартийных выборов пока остается открытым.

В то же время официального подтверждения предстоящей отставки Стармера пока нет. Представители британского правительства заявляют, что премьер осознает политическую ситуацию и примет решение, которое сочтет лучшим для страны.

Отставка Кира Стармера

Политический кризис в Великобритании обострился после сокрушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Еще в мае группа влиятельных членов правительства, среди которых была и глава МИД Иветт Купер, согласовала общую позицию относительно необходимости смены руководства.

По данным СМИ, шестеро ведущих министров планировали потребовать отставки премьер-министра Кира Стармера. Однако тогда он отказался покидать пост и заявил о намерении продолжать руководить правительством.

Впоследствии внутрипартийное недовольство начало выливаться в кадровые решения. Первым об отставке объявил министр здравоохранения Уэс Стритинг. Объясняя свое решение, он заявил, что утратил доверие к Стармеру, а дальнейшую работу в его правительстве назвал несовместимой со своими принципами.

В июне ситуация для британского премьера стала еще сложнее. Как сообщают мировые СМИ, после серии консультаций с членами правительства, донорами партии и представителями профсоюзов Стармер готовится объявить о своей отставке.

По предварительным данным, уже в понедельник он может публично объявить об отставке и представить график передачи полномочий.

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