«Путин, заходя в Кремль, спотыкается» 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.06.2026, 8:55

3,682

фото: Getty Images

Начинайте ходить пешком.

Рассказывают, что в Крыму из-за нехватки бензина люди начали ходить на работу пешком. А почему бы тем в Москве, кто стоял у истоков великого геополитического прорыва 2007-2014-2022, не проявить солидарность?

Представляете, Путин идет по Москве пешком на работу, а вокруг, построившись в каре, ощетинившись штыками, шагает, чеканя шаг, дивизия охраны. Люди собрались глазеть на такое диво, высовываются из окон. Но им грозят кулаком из вертолета сопровождения, медленно плывущего над шагающим геополитическим гением.

А вот уже и Лавров с Захаровой выходят из метро на «Смоленской», Лавров пошел ко входу, а Захарова свернула в гастроном на углу, закупиться «горючим» на вечер.

На велосипеде едет, покачиваясь из стороны в сторону, вихляя рулем Медведев. Поет что-то нестройно. Прислушаемся. «День победы, как он был от нас далек». И заело у него, повторяет только эту строчку. Пораженчески звучит.

А вот и Володин в автобусе! Морщится, ему наступили на ногу. «Чего вы на меня навалились?» - мрачно говорит насевшему сзади пассажиру. Тот виновато отвечает: «Извините, нижний спикер! Как там, кстати, у вас с геями? Вы их пропаганду победили?». И начинает дико хохотать. Володин возмущенно отворачивается.

Путин, заходя в Кремль, спотыкается, больно ударившись ногой о самокат. «Чей это?!» - возмущенно спрашивает он. «Мой», - тихим голосом отвечает Песков. И добавляет: «Вам принес. Навка просила подарить, чтобы вы катались, ему бензин не нужен». Покрасневший Путин молчит в возмущении, вытаращив глаза. В кремлевском гараже спит путинский «Аурус» - его бак пуст. «Аурус» доволен результатами великого геополитического прорыва – теперь можно не работать.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com