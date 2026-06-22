«Путин, заходя в Кремль, спотыкается»3
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 22.06.2026, 8:55
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Начинайте ходить пешком.
Рассказывают, что в Крыму из-за нехватки бензина люди начали ходить на работу пешком. А почему бы тем в Москве, кто стоял у истоков великого геополитического прорыва 2007-2014-2022, не проявить солидарность?
Представляете, Путин идет по Москве пешком на работу, а вокруг, построившись в каре, ощетинившись штыками, шагает, чеканя шаг, дивизия охраны. Люди собрались глазеть на такое диво, высовываются из окон. Но им грозят кулаком из вертолета сопровождения, медленно плывущего над шагающим геополитическим гением.
А вот уже и Лавров с Захаровой выходят из метро на «Смоленской», Лавров пошел ко входу, а Захарова свернула в гастроном на углу, закупиться «горючим» на вечер.
На велосипеде едет, покачиваясь из стороны в сторону, вихляя рулем Медведев. Поет что-то нестройно. Прислушаемся. «День победы, как он был от нас далек». И заело у него, повторяет только эту строчку. Пораженчески звучит.
А вот и Володин в автобусе! Морщится, ему наступили на ногу. «Чего вы на меня навалились?» - мрачно говорит насевшему сзади пассажиру. Тот виновато отвечает: «Извините, нижний спикер! Как там, кстати, у вас с геями? Вы их пропаганду победили?». И начинает дико хохотать. Володин возмущенно отворачивается.
Путин, заходя в Кремль, спотыкается, больно ударившись ногой о самокат. «Чей это?!» - возмущенно спрашивает он. «Мой», - тихим голосом отвечает Песков. И добавляет: «Вам принес. Навка просила подарить, чтобы вы катались, ему бензин не нужен». Покрасневший Путин молчит в возмущении, вытаращив глаза. В кремлевском гараже спит путинский «Аурус» - его бак пуст. «Аурус» доволен результатами великого геополитического прорыва – теперь можно не работать.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»