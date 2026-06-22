Чубаров призвал россиян покинуть Крым, пока мост еще стоит 3 22.06.2026, 9:15

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Стоит поспешить.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 21 июня заявил, что россиянам, поселившимся в оккупированном Крыму после 2014 года, следует покинуть полуостров, пока Керченский мост остается работоспособным.

Чубаров рассказал о ситуации в эфире телеканала FREEДОМ, комментируя последствия атак Сил обороны Украины по логистическим маршрутам, которые Россия использует для обеспечения оккупированного полуострова. По его словам, в крымских пабликах активно обсуждают возможность дальнейших ударов по Керченскому мосту и перспективу полной изоляции Крыма.

Ожидание изоляции

По словам председателя Меджлиса, жители Крыма, переехавшие на полуостров после российской оккупации, внимательно следят за развитием событий вокруг Керченского моста и логистических путей.

«Вот к чему готовятся те люди, которые незаконно поселились в Крыму после его оккупации российскими войсками. Мы настаиваем на том, что эти люди должны уже покинуть Крым, пока мост еще стоит. И они тоже внимательно следят за состоянием моста. И они обеспокоены тем, что Керченский мост вскоре может быть снесен», — сказал Чубаров.

В то же время он подчеркнул, что на полуострове остаются сотни тысяч граждан Украины, которые не признали российскую оккупацию и ожидают освобождения Крыма. По его словам, эти люди продолжают передавать информацию о ситуации в регионе.

Отдельно Чубаров обратил внимание на ухудшение условий жизни в оккупированном Крыму. Он заявил, что на полуострове возникли трудности с топливом, а доступ к бензину для гражданского населения существенно ограничен.

«В Крыму ухудшаются условия жизни. (Не хватает бензина https://charter97.org/ru/news/2026/6/21/688589/), сегодня его уже перестали выдавать ни по талонам, ни по QR-кодам. Только «государственные» машины могут заправляться бензином, то есть военные машины и машины правоохранительных органов», – отметил он.

Разрушенные маршруты

Чубаров напомнил, что, по его оценке, Силы обороны Украины уже нанесли удары по ключевым логистическим маршрутам, которые Россия использует для обеспечения оккупированного Крыма.

Он отметил, что Керченский мост был поврежден ранее и в последние годы не работает на полную мощность в сфере грузовых перевозок. Кроме того, под огневым контролем ВСУ находится так называемая трасса «Новороссия», которая соединяет территорию РФ с оккупированными районами юга Украины и Крымом.

Также Чубаров прокомментировал сообщения об атаке на Керченскую паромную переправу, которую назвал последним важным логистическим путем для снабжения полуострова.

«Судя по видео, опубликованным в сети, Керченская переправа также полностью остановлена. Она присоединилась к Керченскому мосту и так называемой трассе «Новороссия». Кроме того, сегодня в Крыму были уничтожены четыре радиолокационные станции, а две из них располагались вблизи Керченского моста – одна в Керчи, одна в селе Курортное Феодосийского района», – сказал он.

По словам председателя Меджлиса, уничтожение элементов системы противовоздушной обороны может создать условия для дальнейших ударов по военным объектам на полуострове.

Дальнейшее развитие

Чубаров заявил, что для Кремля Крым после 2014 года имеет особое политическое значение, поэтому Россия будет пытаться удерживать полуостров как можно дольше.

«Москва будет пытаться удерживать Крым до самого конца. Но все будет зависеть от дальнейших обстоятельств и новых ситуаций, которые будут возникать в ходе российско-украинской войны. Если Силам обороны Украины удастся осуществить полную изоляцию оккупированного Крыма, то могут начаться процессы освобождения нашего полуострова», – подчеркнул он.

По его словам, в случае полного отрезания путей снабжения российское командование может столкнуться с необходимостью вывода своих сил с полуострова.

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