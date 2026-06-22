США и Иран создадут «линию связи» для прохода по Ормузу 22.06.2026, 12:33

В CNN узнали подробности.

Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной «линии связи». Она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает CNN.

О создании «линии связи» совместно заявили посредники на переговорах в Швейцарии - Катар и Пакистан. Новый канал коммуникации должен помочь избежать инцидентов и недоразумений на воде.

Согласно меморандуму, безопасное движение торговых судов гарантируется на 60 дней. В течение этого времени Иран обязался сделать все возможное, чтобы корабли могли свободно, безопасно и бесплатно проходить из Персидского залива в Оманское море и обратно.

CNN напоминает, что Ормузский пролив был одним из главных рычагов влияния Тегерана на протяжении всего переговорного процесса.

Еще 20 июня иранское военное командование угрожало полностью перекрыть этот важный морской путь. Таким образом Иран хотел ответить на удары Израиля по Ливану и якобы невыполнение Вашингтоном условий о прекращении войны.

Напряженность усилил и американский лидер Дональд Трамп. Он пригрозил взять пролив под контроль США, из-за чего дипломатические переговоры оказались на грани срыва.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com