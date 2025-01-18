Под Лидой продают ликеро-водочный завод «Можейково» 18.01.2025, 19:44

Он подешевел больше чем в два раза.

В конце января на аукционе в четвертый раз будут продавать принадлежащий государству ликеро-водочный завод в агрогородке Можейково. Как следует из объявления на площадке «Белюробеспечение», цена лота снизилась с 30 до 12 млн рублей, пишет officelife.

Ликеро-водочный завод «Можейково» ищет покупателя с июля 2024 года. Лот включает в себя 14 строений, среди которых цех ликеро-водочных изделий, спиртохранилище, склад готовой продукции, мини-ТЭЦ и т. д. Вместе с недвижимостью продается и оборудование.

Когда завод работал, на нем производили водку, ликеры, бренди.

Известно, что в 2010 году на предприятии проводили реконструкцию. Завод принадлежит сельхозпредприятию «Можейково», в 2019 году оно признано неплатежеспособным и находится в санации.

Изначально летом прошлого года завод хотели продать за 20,3 млн рублей, но к осени цена выросла до 30 млн, затем снизилась на 6 млн. Продать завод пока не удалось.

Очередные торги пройдут 28 января.

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