В России возник дефицит топлива для малой авиации 1 22.06.2026, 11:16

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Это ударило по экономике авиаперевозок.

Ассоциация эксплуатантов Ан-2 предложила ввести госрегулирование цен на авиакеросин и авиабензин на фоне нарастающей нехватки топлива, сообщил «Коммерсанту» президент организации Владимир Антонов. По его словам, если пассажирские авиакомпании тратят уже больше трети от всех расходов на топливо, то в малой авиации эта доля еще выше, что ухудшает экономику перевозок, спрос на услуги и пассажиропоток. В письме ассоциации в Минтранс, с которым ознакомился «Коммерсант», говорится, что особенно острая ситуация складывается с авиационным бензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать автомобильное топливо, в том числе не очень хорошего качества.

Рост цен на авиабензин сопоставим с авиакеросином, но ситуация с его доступностью, которая «всегда была плохой», сейчас «усугубляется», говорит гендиректор авиакомпании «ЛайтЭйр» Дмитрий Торопов. По его словам, в крупных аэропортах авиабензин есть только в Уфе и Волгограде, тогда как в большинстве других авиагаваней малая авиация возит бензин с собой в специальных емкостях или «спасается» в частных аэроклубах. Исполнительный директор Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш отметил, что ситуация пока не критическая, но движется в этом направлении — в течение месяца вопрос встанет остро.

В то же время потенциальное госрегулирование цены может лишь усугубить проблему несоответствия объемов спроса предложению, предупреждает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. «Цена может стать директивно низкой, но топлива не будет», — пояснил он.

Пассажирские авиакомпании также обеспокоены ситуацией с топливом, говорят источники «Коммерсанта» в двух перевозчиках. По их данным, с начала июня в ряде регионов суда перестали получать дополнительное топливо на случай изменения маршрута или метеоусловий, что говорит о первых признаках дефицита. Ранее правительство до 30 ноября запретило экспорт из страны авиакеросина для обеспечения «стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Ограничение было введено вслед за запретом на вывоз бензина, которое действует с конца марта.

В июне в результате регулярных атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы производства бензина в стране упало на 25% по сравнению с прошлым годом, говорили Reuters источники в отрасли. При этом в центральной части России нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле, которые суммарно выпускали более 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного топлива. Правительство решило компенсировать нехватку топлива увеличением поставок из Беларуси, открытием морского импорта, а также снижением стандартов качества до «Евро-3».

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