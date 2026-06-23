Офицер ВСУ: Лукашенко стал смешным 2 23.06.2026, 13:13

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Алексей Гетьман

Это конец его карьеры.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свой ультиматум Лукашенко и заявил, что белорусский диктатор должен снять ретрансляторы для российских дронов, иначе это сделают сами украинцы.

Почему Киев именно сейчас, спустя четыре года войны, так жестко ставит вопрос перед белорусским диктатором?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Национальной гвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Жесткий ультиматум из-за того, что поставили российские ретрансляторы. Их просто не было четыре года назад. Данные ретрансляторы помогают управлять российскими ракетами, дронами, которые нас атакуют.

Почему же Зеленский так уверенно об этом говорит? Кажется, что это атака по стране, которая непосредственно не принимает участие в войне, как это делает РФ или Северная Корея. Но это не отвечает действительности.

Дело в том, что есть резолюция 3314 еще 1974-го года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая рассказывает, что такое агрессия. Есть 50-ая стать Устава Организации Объединенных Наций, есть международное право и даже гуманитарное право, где прописано, что такое правила и традиции ведения войны.

Это те объекты, которые осуществляют или помогают усиливать агрессию против страны. Тут самооборона страны, которая подвержена агрессии, она имеет право наносить удары по военным и даже по промышленным объектам на территории любой страны, где бы они не находились, если оттуда идет агрессия против нашей страны.

Наши цели на территории Беларуси, Северного полюса, Антарктиды, с которых идет агрессия против нашей страны, являются законными целями. Вряд ли белорусская противовоздушная оборона лучше, чем противовоздушная оборона Москвы. Прилетает и в Москву, и в Туапсе, и в Крым, в Беларусь прилетит гораздо быстрее и проще.

Может быть именно поэтому должны встретиться Лукашенко с Путиным и обговорить условия их действий после повторного предупреждения. Подчеркну, это не угроза, а предупреждение Лукашенко, мол, убирайте добровольно.

— Как Украина может вывести из строя эти ретрансляторы?

— Очень просто: нанести ракетно-дроновый удар. Расстояния небольшие. Кстати, задумайтесь над фразой Лукашенко о том, что «на Беларусь готовится нападение с четырех сторон». На самом деле самое плохое для политика — это стать смешным. Когда он становится смешным, то это уже практически конец его политической карьеры.

Так вот, нападение с четырех сторон: с севера Литва, с запада Польша, с юга Украина, а с востока Россия. Он что, имел в виду, что соединенные силы литовско-польско-украинско-российские собираются нападать на Беларусь? Он там что-то не то съел?

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