В апельсиновой кожуре нашли лекарство 23.06.2026, 12:57

«Природный» аналог аспирина.

Ученые из Университета Мулуда Маммери в Тизи-Узу выяснили, что экстракт апельсиновой кожуры и содержащийся в ней флавоноид гесперидин способны подавлять воспалительные процессы почти так же эффективно, как аспирин. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Апельсиновая кожура обычно считается пищевым отходом, однако она богата биологически активными соединениями, в том числе флавоноидами. Одним из наиболее изученных представителей этой группы является гесперидин — растительное вещество, обладающее антиоксидантными свойствами.

В новой работе ученые провели серию экспериментов на клетках человека, лабораторных животных и с использованием компьютерного моделирования. Исследователи сосредоточились на нейтрофилах — клетках иммунной системы, которые первыми прибывают к месту повреждения или инфекции и запускают воспалительную реакцию. Однако чрезмерная активность нейтрофилов может способствовать развитию хронического воспаления и связанных с ним заболеваний.

Эксперименты показали, что экстракт апельсиновой кожуры и гесперидин заметно снижали выработку активных форм кислорода — высокореактивных молекул, способных повреждать клетки и поддерживать воспалительный процесс. Кроме того, оба вещества подавляли активацию нейтрофилов.

Испытания на крысах подтвердили эти результаты: применение экстракта и гесперидина приводило к уменьшению воспаления и отека, причем их действие оказалось сопоставимым с эффектом аспирина.

Дополнительный компьютерный анализ показал, что гесперидин способен одновременно взаимодействовать сразу с несколькими молекулярными механизмами, которые участвуют в развитии воспаления. Именно этим, по мнению авторов, и объясняется его выраженный эффект.

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