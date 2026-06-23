Вам по-прежнему весело? Виктор Шендерович

23.06.2026, 12:53

3,664

«Искандеры» больше не смеются.

Злорадство – неправильное слово: нет мне никакой радости от гибели пятерых, наугад попавших под раздачу, рабочих Воронежского оборонного завода, производящего электронику для «Искандеров».

Радости нет, но злоба-то есть. И в этой злобе я хочу спросить у звезд кино и эстрады, стоявших в 2014 году с растопыренными пальцами в маечках «Не смешите наши Искандеры», у бойкого автора этого слогана, у всех, кого это так веселило: вам по-прежнему весело?

Или вы не чувствуете никакой связи между своим весельем и нынешним дымом над Воронежем, тоскливым воем в воронежских домах, грядущей общей катастрофой?

Или вы вообще не в теме, и у вас съемки, и вы в домике?

Хорошей погоды вам в вашем домике.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com