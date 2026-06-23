В Минске изменили сроки отключения воды 1 23.06.2026, 12:46

Их сократят.

В Минске хотят прилично сократить сроки отключения горячей воды. Сколько продлятся работы, рассказал директор ГП «Минсккоммунтеплосеть» Андрей Вирочкин, пишет БЕЛТА.

В 2026 году норматив, как и раньше, составляет 13 дней. Но организация планирует справиться намного быстрее и выйти на средний показатель 9,6 суток.

«Мы также приняли ряд технических решений, которые позволят избежать отключений наших потребителей при переврезке. Это включает установку дополнительной запорной арматуры. На сегодняшний день мы прорабатываем возможность выполнения работ без отключения», — добавил Вирочкин.

Всего с начала 2026-го в Минске обновили 12,45 км тепловых сетей, а по годовому плану реконструкцию должны пройти 55 км теплосетей.

Ранее график планового отключения горячей воды в столице на июль опубликовала «Минсккоммунтеплосеть».

Если испытания трубопроводов тепловых сетей пройдут успешно, воду включат максимум через 13 дней.

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно узнать в соответствующих ЖЭУ. Именно туда «Минсккоммунтеплосеть» направляет сведения о каких-либо изменениях.

«Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ»», — просят в организации.

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