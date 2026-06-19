Появился график отключения горячей воды в Минске 4 19.06.2026, 13:12

Отключения начнутся с 6 июля.

График планового отключения горячего водоснабжения в Минске опубликован на июль 2026 года. Информация опубликована на сайте предприятия «Минсккоммунтеплосеть». Предприятие «Минскэнерго» пока не опубликовало график.

С 6 июля горячую воду планового отключат по следующим адресам:

улицы 50 лет Победы 17А, 20, 22; Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25; военная часть 04104; улицы Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А; Героев 120-ой дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 к.1, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33, 42, 48; Гвишиани 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Республиканский клинический медицинский центр в агрогородке Ждановичи; проспект Независимости 186, 196, 198, 198 к.1; 202 к.1, 202 к.2; улицы Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13; Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Рогачевская 1А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д; Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15 ,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

Во глубине российских сёл есть маленькая Украина

Общество

Во глубине российских сёл есть маленькая Украинафото

С 7 июля горячее водоснабжение будет планово отключено:

улицы Авангардная 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 51, 52, 52А, 54; Багратиона 69, 71, 73, 73А; переулок Багратиона 2-ой 28, 30, 32; улицы Буденного 6; Запорожская 22, 24А, 32, 34, 36, 38, 40; переулок Измайловский 2-й 13; улица Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12; переулок Можайского 3-й 11; улицы Неждановой 36; Райниса 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д; Томская 65 к.1, 65 к.2; Уральская 8А, 10А; Филимонова 3, 3 к.2, 5 к.1, 7, 7А, 10, 14 (2, 3 секции); Фроликова 19, 21, 23, 23А, 25.

С 8 июля горячая вода будет отсутствовать по названным адресам:

улицы Бельского 24, 26; Бирюзова 13А, 13Б, 15А, 15Б; Глебки 11, 15А; Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46; Одоевского 70; Полоцкой 1, 3, 4, 5; Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59.

С 14 июля горячую воду отключат у минчан по адресам:

улицы Бачило 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к.2, 7 к.3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Ротмистрова 24, 26, 30, 32, 34, 36 к.1, 36 к.3, 36 к.4, 36 к.5, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 56, 58, 62, 64, 66; Селицкого 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Шабаны 17.

С 15 июля горячей воды не будет по адресам:

улицы Аладовых 5, 7, 11А, 11Б, 11В, 15, 17; Гаруна 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Голубка 10, 12, 14; Жиновича 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 20, 22; Игнатовского 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Казимировская 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 21А, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Камайская 18, 20; Каменногорская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Колесникова 1, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45А-2, 47, 49;

улицы Кунцевщина 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31 к.2, 31 к.3, 33к.1, 33к.2, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская 2, 4, 6, 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка 4, 12, 14; Лынькова 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79А, 83, 85 к.1, 85 к.2, 85 к.3, 85 к.4, 85 к.5, 87 к.1, 87 к.2, 95, 97, 99, 99В, 99 к.1, 99 к.2, 99 к.3, 99 к.5, 101 к.1, 101 к.2, 101 к.3, 105, 107, 109 к.1, 109 к.2, 111, 111А, 113, 115, 117, 123;

улицы Люцинская 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина 2А, 2Б; Матусевича 50, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84; Московская 9, 13; Налибокская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

улицы Неманская 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; павильон №8 пункт Масюковщина; Притыцкого 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109Б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А, 160, 160Б; Рабкоровская 23; Ратомская 2, 2А, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52; Ржавецкая 45, 47, 49; Тимирязева 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134; Чичурина 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

С 20 июля горячего водоснабжения не будет на станции Колядичи 1, 3, 5, 7.

С 21 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

улицы Алтайская 64 к.4, 64 к.5, 164 к.1, 164 к.2, 166 к.1, 166 к.2; Ангарская 92; Артема 14, 16; Байкальская 1, 3, 5, 7; Варвашени 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 15В; Ваупшасова 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44; Высокая 11Д, 11В; Высоцкого 1, 3, 7, 9; Геологическая 59 к.1, 59 к.2, 59 к.3, 59Б, 61А, 61Б, 63, 63А, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22 к.1, 22 к.2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 к.1, 52 к.2, 54, 56, 58 к.1, 58 к.2; Гинтовта 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28В, 30, 32, 36, 38, 40, 44;

улицы Городецкая 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к.1, 11 к.2, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 к.1, 36 к.2, 38А, 38, 40, 40А, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Илимская 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 43, 58; Карвата 2, 3А, 3Б, 3В, 4, 6, 8, 10А, 10Б, 10В, 11, 13 к.1, 13 к.2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Г, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Копиевича 3, 5, 7; Ложинская 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Лопатина 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7А к.1, 7А к.2, 15, 15А, 15В, 15Г, 17, 19, 20; Михайлашева 1, 5; Мстиславца 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24; Навуковая 2, 2А, 4, 6, 8, 10;

проспект Независимости 146, 146А, 148, 148 к.1, 148 к.2, 148 к.3, 150, 179, 179А, 181, 183, 185, 191, 191А, 191Б, 191Е, 191Ж, 191И; улицы Нестерова 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53 к.1, 53 к.2, 53 к.3, 53 к.4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 к.1, 86 к.2, 86 к.3, 88 к.1, 88 к.2, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Огинского 4, 6; Острошицкая 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23; Охотская 117, 119, 120, 133, 135 к.1, 135 к.2, 135 к.3, 137, 139, 141, 143 к.1, 143 к.2, 145; переулок Охотский 17, 21; улицы Парниковая 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А; Подгорная 19А к.1, 19А к.2, 19А к.3, 19А к.4, 19А к.7, 21Б, 21В, 23Г; Связистов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Скорины 1, 3, 5, 7, 9, 25 к.1, 25 к.3; Солтыса 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 к.1, 50 к.2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62; Туровского 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; проезд Университетский 5, 7; Уручская 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5В, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 17; Филимонова 35, 39, 43, 45, 47, 47А, 55 к.1; ул Холмогорская 47 к.1, 47А, 47Б, 63, 65; Шафарнянская 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 14, 16; Шугаева 17.

С 23 июля горячее водоснабжение планово отключат:

улицы Ильянская 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 18; Камайская 8, 10, 12, 14; Княгининская 4, 6, 8, 10; Лынькова 3, 8, 10; Мястровская 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38; Нарочанская 4, 6; Орловская 86 к.1, 86 к.2, 86 к.3, 86 к.4, 86А; проспект Победителей 20А, 22А, 51 к.2, 53 к.1, 73 к.1, 75 к.1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89 к.2, 89 к.3, 91, 93, 95 к.1, 97 к.1, 99 к.1, 99 к.2, 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А, 135Б, 135В; улицы Радужная 4 к.1, 4 к.2, 6, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 10; Ратомская 5, 7; Ржавецкая 1, 3, 5, 7; Тарханова 14, 16; Украинки 2, 4 к.1, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4, 14, 16, 18, 20, 22.

С 27 июля горячую воду отключат:

улицы Васнецова 16; Гедройца 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; проспект Дзержинского 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125А, 127, 129, 131; улицы Есенина 3 к.1, 3 к.2, 3А, 4, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22; Каролинская 1, 3, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 14; проезд Каролинский 1, 5; улицы Космонавтов 3 к.1, 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4, 3 к.5, 3 к.6, 5 к.1, 5 к.2, 5А, 7 к.1, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2, 11, 13 к.1, 13 к.2, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 21, 23 к.1, 23 к.2, 23 к.3, 25, 27; Некрошевича 4, 6, 8, 10, 12; Орды 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А, 51, 53, 55; ул. Слободская 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Чечота 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44; Чюрлениса 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

С 28 июля горячая вода будет отключена по адресам:

улицы Беломорская 5, 8; Каховская 17; переулок Колоса 8, 15; улицы Кропоткина 47, 51, 55, 76; Куйбышева 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 73, 75; проспект Машерова 60; улица Нововиленская 6, 8А, 9А, 10, 10А, 13А, 14, 15, 18, 20, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 22, 23, 24; переулок Нововиленский 14; улицы Орловская 51, 53, 57, 59; Осипенко 2, 4, 6, 8; Старовиленская 97; Старовиленский тракт 6, 8, 10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 69, 73, 75, 75А, 77; улицы Хоружей 21; Червякова 2 к.2, 2 к.3, 2 к.5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61.

С 29 июля горячую воду планово отключат по следующим адресам:

улицы Авакяна 24, 32, 32 к.3, 34, 34 к.3, 36 к.2, 38; Аврорская 2, 4, 6, 8; Артиллеристов 9, 9А, 11, 11А, 13 ,15; Аэродромная 3А, 9А, 13, 15, 17; Бакинская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1, 18 к.2, 20; Балтийская 2, 4, 6, 8, 12; Бородинская 35; Брилевская 12, 14, 15; Великоморская 6, 10, 12, 30; Воронянского 3 к.1, 3 к.2, 4 к.1, 4 к.2, 4А, 4Б, 6, 6В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11 к.1, 11 к.2, 11 к.3, 11 к.4, 11 к.5, 11 к.6, 13 к. 1, 13 к.2, 13 к.4, 13 к.5, 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к.3, 50 к.4, 50 к.5; переулки Вузовский 3, 9 к.1; Дачный 8; улицы Денисовская 2, 4, 6, 9, 35, 37, 39, 41 к.2, 45; Жуковского 1, 2, 3, 4, 5 к.1, 5 к.2, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 7, 8 к.1, 9 к.1, 9 к.2, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.4, 10 к.5, 10Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

улицы Козыревская 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к.1, 39 к.2; Короткевича 6, 14; Левкова 3 к.1, 3 к.2, 4, 6 к.1, 6 к.3, 8 к.1, 8 к.2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22; Либаво-Роменская 23; Маяковского 22 к.1, 24, 26, 100, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 166А, 172А, 172Б, 174; Могилевская 2 к.2, 2 к.3, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 4А, 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 10, 12 ,12А, 16, 16 к.4, 32, 34 к.2, 36; Полевая 36; Полтавская 10; Роменская 5, 9; Семенова 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28; Сенницкая 5, 51; Солнечная 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31; Физкультурная 23, 31, 33; Чкалова 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 20, 21, 22, 23 к.1, 23 к.2, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36.

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