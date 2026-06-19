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Прямо сейчас украинские БПЛА прорывают ПВО России и атакуют Москву

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  • 19.06.2026, 14:10
  • 10,324
Прямо сейчас украинские БПЛА прорывают ПВО России и атакуют Москву

Дроны зашли на территорию Московской области с разных направлений.

Днем в пятницу, 19 июня, Московский регион подвергся очередной атаке беспилотников , пишет «Диалог.UA».

На фоне воздушных ударов временно приостановлена работа ряда аэропортов московского авиаузла.

Украинские мониторинговые каналы, ссылаясь на публикации местных источников и жителей регионов РФ, пишут, что дроны заходят на территорию Московской области с разных направлений.

Москвичи уже пишут о громких взрывах и звуках работы систем ПВО. При этом мониторы сообщают, что беспилотникам удается прорывать эшелонированную ПВО оккупантов.

На этом фоне часть пассажирских рейсов в или из Москвы уже задержана или перенаправлена. В Росавиации официально сообщили о введении временных ограничений на полеты в столичном авиаузле.

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