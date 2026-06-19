Прямо сейчас украинские БПЛА прорывают ПВО России и атакуют Москву

Прямо сейчас украинские БПЛА прорывают ПВО России и атакуют Москву41
- 19.06.2026, 14:10
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Дроны зашли на территорию Московской области с разных направлений.
Днем в пятницу, 19 июня, Московский регион подвергся очередной атаке беспилотников , пишет «Диалог.UA».
На фоне воздушных ударов временно приостановлена работа ряда аэропортов московского авиаузла.
Украинские мониторинговые каналы, ссылаясь на публикации местных источников и жителей регионов РФ, пишут, что дроны заходят на территорию Московской области с разных направлений.
Москвичи уже пишут о громких взрывах и звуках работы систем ПВО. При этом мониторы сообщают, что беспилотникам удается прорывать эшелонированную ПВО оккупантов.
На этом фоне часть пассажирских рейсов в или из Москвы уже задержана или перенаправлена. В Росавиации официально сообщили о введении временных ограничений на полеты в столичном авиаузле.