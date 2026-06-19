В Беларуси три крупных банка вводят комиссию при зачислении российских рублей
- 19.06.2026, 15:21
Размер комиссии составит 5% от суммы.
В Беларуси три крупных банка объявили о комиссии на зачисление российских рублей, сообщает myfin.by.
Так, белорусскими банками вводится комиссия при зачислении наличных российских рублей на счета, которые открыты на имена нерезидентов. Размер комиссии составит 5% от суммы.
Так комиссию вводит МТБанк при пополнении через кассу не привязанных к банковским картам счетов. При этом для счетов, которые были открыты с 19 июня 2026 года, комиссию начнут применять сразу. А для владельцев счетов, которые были открыты до 18 июня 2026 года включительно, с 20 июля 2026 года будут действовать новые условия.
Также в БНБ-Банке вводят сразу же аналогичную комиссию для счетов, которые были открыты с 20 июня 2026 года. А для ранее открытых счетов комиссию начнут взимать с 18 июля 2026 года.
В Альфа Банке еще ранее сообщали о планах ввести комиссию за прием наличных российских рублей от нерезидентов. И новые тарифы в этом финучреждении начнут действовать с 14 июля 2026 года.
При этом уточняется, что комиссию не будет применять к клиентам, которые обслуживаются по зарплатным проектам. И освободят также от ее уплаты операции по переводу наличных на вклады, открытые в том же банке, если зачисление осуществляется в течение одного операционного дня.