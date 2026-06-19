В первом регионе России чиновников начали готовить к проведению массовой мобилизации 19.06.2026, 15:27

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Власти Волгоградской области РФ организовали учения для чиновников по проведению массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах региона, пишет v1.ru. При этом в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток, пункт приема и передачи техники, а также учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий.

«Цель — рассказать, как проводятся мероприятия по мобилизации, и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации — это процесс мирного времени, он ведется постоянно», — пояснил необходимость учений начальник отдела мобилизационной подготовки и режимно-секретной работы администрации Волжского Олег Филимонов. До этого высокопоставленные представители российской власти впервые за долгое время стали один за другим заявлять об отсутствии планов объявлять новую мобилизацию.

В марте об этом говорили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и глава комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Андрей Клишас. «Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица — да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники — обсуждали такого рода сценарии. <…> Ход специальной военной операции говорит о том, что сейчас вооруженные силы выполняют те задачи, которые перед ними стоят», — отмечал Клишас.

Мобилизация в 2022 году уронила рейтинг Владимира Путина и поддержку войны в обществе, а также вызвала бегство за рубеж сотен тысяч россиян. После этого российские власти начали вербовать граждан на войну, предлагая контракты. По оценкам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за 2025 год войска РФ потеряли убитыми и ранеными 425 тыс. человек. В то же время контрактников и добровольцев, согласно официальным данным, было завербовано 417 тыс. человек.

Однако если ориентироваться на расходы федерального бюджета, который платит бонус всем подписавшим контракт с Минобороны, то в прошлом году на войну записались лишь 364 тыс. человек, подсчитал эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Из его же подсчетов следует, что в первом квартале 2026-го темпы набора контрактников упали до 2-летнего минимума — 70,5 тыс. человек.

С декабря прошлого года темпы пополнения армии держатся ниже потерь на фронте, отмечал лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS). Кроме того, нарастает дефицит бюджета, который привлекает контрактников щедрыми бонусами. Официальные лица в Европе не исключали, что Кремль может объявить новую мобилизацию после выборов в Госдуму в сентябре, если высокие потери на украинском фронте сохранятся.

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