Охота объявлена Виктор Таран

19.06.2026, 16:02

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Владимир Соловьев

иллюстративное фото

Давайте понаблюдаем за истерикой российских пропагандистов.

На выходных произошло событие, которому СМИ уделили мало внимания. А зря. Противостояние вокруг экспорта российской нефти в ночь на 14 июня резко обострилось.

Элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании совместно с оперативниками Национального агентства по борьбе с преступностью взяли на абордаж нефтяной танкер Smyrtos в проливе Ла-Манш. Судно перевозило 100 тыс. тонн российской сырой нефти сорта Urals из терминала Усть-Луга в Индию. Оно стало первым в истории танкером теневого флота московитов, физически захваченным Великобританией в своих территориальных водах.

Шестичасовая военно-полицейская операция готовилась в условиях строгой секретности и в тесной координации с французской стороной. В операции были задействованы фрегат HMS Sutherland, минно-тральный корабль HMS Ledbury, противолодочный самолет дальнего радиолокационного обнаружения P-8 Poseidon Королевских ВВС, а также вертолеты Морской авиационной группы.

В настоящее время танкер сопровожден и принудительно поставлен на якорь у южного побережья Англии под предлогом расследования экологических рисков и нарушений безопасности.

Юридическим основанием для штурма стал международно-правовой статус судна. Танкер «Smyrtos» ранее ходил под флагом Камеруна. Однако незадолго до инцидента Камерун в рамках масштабной очистки своего реестра исключил судно из реестра. Оказавшись де-юре без флага, судно лишилось суверенного иммунитета, что позволило Великобритании применить статью 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая предоставляет право на досмотр и арест судов без гражданства.

Силовой арест «Smyrtos» Лондоном логично продолжает серию недавних задержаний танкеров Францией, включая перехват судна «Tagor» в Атлантике, а также судов «Deyna» и «Grinch».

Таким образом, мы имеем важный прецедент – страны Запада переходят к созданию сплошного барьера в ключевых узких местах мировой логистики, а именно в проливе Ла-Манш и Датских проливах.

Задача-максимум заключается в том, чтобы полностью отрезать балтийские порты РФ от азиатского рынка.

Сигнал британских властей вызвал мгновенную реакцию судовладельцев. Сразу после штурма «Смиртоса» другие танкеры теневого флота, в частности «Майни», «Лайон I» и «Сона», следовавшие с российской нефтью, экстренно изменили курс, стремясь избежать входа в Ла-Манш.

Суда вынуждены переориентироваться на значительно более длинный, опасный и экономически затратный маршрут в обход Британских островов через Северную Атлантику или вокруг Ирландии.

Созданный прецедент неизбежно приведет к взрывному росту стоимости фрахта теневых наливных судов, увеличению страховых премий и удлинению сроков доставки. Это ударит по рентабельности российского экспорта, частично нивелируя доходы, направляемые на финансирование военных нужд.

Эпизод с танкером «Смиртос» переводит противостояние на море в плоскость прямого физического противоборства. Охота на российский теневой флот, насчитывающий более 700 выведенных из-под западного контроля судов, официально объявлена.

Перед Москвой стоит критический вызов. Либо разработать механизмы асимметричного, в частности военно-политического ответа на абордажные действия стран НАТО в международных проливах (но на это нет физических средств. Привет «Бойко», которого уничтожили украинские дроны).

Либо «сдаться» и смириться с постепенным удушением и принудительным переформатированием всей схемы морского экспорта российской нефти.

Давайте понаблюдаем за истерикой российских пропагандистов по поводу очередных «красных линий». Это все, что им остается в данных обстоятельствах.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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