Макрон: Трамп пересмотрел оценку войны России против Украины 19.06.2026, 16:55

Эмманюэль Макрон

Что стало причиной?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны существенно изменилась после его возвращения в Белый дом, пишет Delfi.

Макрон отметил, что Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был убежден в неизбежном поражении Украины в оборонительной войне против России. В частности, американский лидер на начальном этапе ожидал быстрого поражения Украины.

«В Овальном кабинете с президентом Зеленским все прошло плохо. Затем, менее года назад, состоялась эта встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где на стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не завоевана», — рассказал Макрон.

Президент Франции добавил, что затем в Вашингтон приехали европейские лидеры — с целью убедить Трампа и «сказать, что так нельзя».

Впоследствии, по мнению Макрона, Трамп увидел, что украинцы выстояли: «Теперь он увидел, что все, что ему говорили — что украинцы падут и не переживут зиму — оказалось неправдой».

Президент Франции подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость, а Европа взяла на себя большую ответственность: «Перед ним — смелые, изобретательные люди, которых он уважает».

Макрон выразил надежду, что США более активно присоединятся к давлению на Россию. «Президент Трамп… будет сильнее давить на Россию, на ее экономику и возвращать ее за стол переговоров».

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