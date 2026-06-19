Макрон: Трамп пересмотрел оценку войны России против Украины
- 19.06.2026, 16:55
Что стало причиной?
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны существенно изменилась после его возвращения в Белый дом, пишет Delfi.
Макрон отметил, что Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был убежден в неизбежном поражении Украины в оборонительной войне против России. В частности, американский лидер на начальном этапе ожидал быстрого поражения Украины.
«В Овальном кабинете с президентом Зеленским все прошло плохо. Затем, менее года назад, состоялась эта встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где на стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не завоевана», — рассказал Макрон.
Президент Франции добавил, что затем в Вашингтон приехали европейские лидеры — с целью убедить Трампа и «сказать, что так нельзя».
Впоследствии, по мнению Макрона, Трамп увидел, что украинцы выстояли: «Теперь он увидел, что все, что ему говорили — что украинцы падут и не переживут зиму — оказалось неправдой».
Президент Франции подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость, а Европа взяла на себя большую ответственность: «Перед ним — смелые, изобретательные люди, которых он уважает».
Макрон выразил надежду, что США более активно присоединятся к давлению на Россию. «Президент Трамп… будет сильнее давить на Россию, на ее экономику и возвращать ее за стол переговоров».