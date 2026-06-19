закрыть
19 июня 2026, пятница, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон: Трамп пересмотрел оценку войны России против Украины

  • 19.06.2026, 16:55
Макрон: Трамп пересмотрел оценку войны России против Украины
Эмманюэль Макрон

Что стало причиной?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны существенно изменилась после его возвращения в Белый дом, пишет Delfi.

Макрон отметил, что Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был убежден в неизбежном поражении Украины в оборонительной войне против России. В частности, американский лидер на начальном этапе ожидал быстрого поражения Украины.

«В Овальном кабинете с президентом Зеленским все прошло плохо. Затем, менее года назад, состоялась эта встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где на стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не завоевана», — рассказал Макрон.

Президент Франции добавил, что затем в Вашингтон приехали европейские лидеры — с целью убедить Трампа и «сказать, что так нельзя».

Впоследствии, по мнению Макрона, Трамп увидел, что украинцы выстояли: «Теперь он увидел, что все, что ему говорили — что украинцы падут и не переживут зиму — оказалось неправдой».

Президент Франции подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость, а Европа взяла на себя большую ответственность: «Перед ним — смелые, изобретательные люди, которых он уважает».

Макрон выразил надежду, что США более активно присоединятся к давлению на Россию. «Президент Трамп… будет сильнее давить на Россию, на ее экономику и возвращать ее за стол переговоров».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун