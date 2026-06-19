закрыть
19 июня 2026, пятница, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

О тех, кто больше всего радуется ударам по Москве

1
  • Антон Сененко
  • 19.06.2026, 17:20
  • 4,182
О тех, кто больше всего радуется ударам по Москве

Россиянам страшно.

Знаете, кто больше всего радуется ударам по Москве? Не «Фейсбук». Не «Инстаграм». Не тредсы, кофейни или рабочие миты

Армия.

Все те, кто с 2014 года вывозил и тянул. Смотрел на пылающий горизонт сквозь растрескавшееся пуленепробиваемое стекло. Цеплялся сломанными ногтями за наши посадки и перекрестки.

Превращал врагов в кровавый туман, разносил наши же дома и подвалы, в которых те спрятались. Запускал НУРСы с кабрирования по нашим же полям и высокоточные бомбы по нашим же мостам.

Кто выигрывал время, сидя сотни дней в норах, чтобы тыл прислал подкрепление.

Кто накинул украинский флаг на гроб побратима.

Армия всегда знала, что вся эта кровавая баня с упорным сопротивлением и повышением цены каждого метра нашей земли для противника должна завершиться ударами по его территории.

Сжиганием его самолетов на аэродромах базирования.

Кораблей — в доках.

Топлива — на заправках.

Самих россиян — в их же домах.

И даже наша славная ПВО — все эти экипажи беспилотников и дяди с пулеметами двенадцать и семь, четырнадцать и пять — помимо, безусловно, благородной миссии защиты наших мирных городов — всегда в приоритетах мало защиты наших вооруженных сил. Благодаря которым сейчас Москва и горит.

Армия радуется. Едва заметной улыбкой на плотно сжатых губах, на замурзанных лицах.

Россиянам страшно.

В 2022-м мне это казалось невероятной перспективой. Теперь… мы справились за 4 года.

Они ошеломлены и не понимают — за что? Требуют объяснений. Боже мой, как хорошо, что после стольких лет страданий и потерь нам всё равно.

Горите, братики.

Горите ещё и на все деньги.

Пусть каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны.

Желаю вам тихой ночи.

Антон Сененко, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип