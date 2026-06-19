О тех, кто больше всего радуется ударам по Москве1
- Антон Сененко
- 19.06.2026, 17:20
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Россиянам страшно.
Знаете, кто больше всего радуется ударам по Москве? Не «Фейсбук». Не «Инстаграм». Не тредсы, кофейни или рабочие миты
Армия.
Все те, кто с 2014 года вывозил и тянул. Смотрел на пылающий горизонт сквозь растрескавшееся пуленепробиваемое стекло. Цеплялся сломанными ногтями за наши посадки и перекрестки.
Превращал врагов в кровавый туман, разносил наши же дома и подвалы, в которых те спрятались. Запускал НУРСы с кабрирования по нашим же полям и высокоточные бомбы по нашим же мостам.
Кто выигрывал время, сидя сотни дней в норах, чтобы тыл прислал подкрепление.
Кто накинул украинский флаг на гроб побратима.
Армия всегда знала, что вся эта кровавая баня с упорным сопротивлением и повышением цены каждого метра нашей земли для противника должна завершиться ударами по его территории.
Сжиганием его самолетов на аэродромах базирования.
Кораблей — в доках.
Топлива — на заправках.
Самих россиян — в их же домах.
И даже наша славная ПВО — все эти экипажи беспилотников и дяди с пулеметами двенадцать и семь, четырнадцать и пять — помимо, безусловно, благородной миссии защиты наших мирных городов — всегда в приоритетах мало защиты наших вооруженных сил. Благодаря которым сейчас Москва и горит.
Армия радуется. Едва заметной улыбкой на плотно сжатых губах, на замурзанных лицах.
Россиянам страшно.
В 2022-м мне это казалось невероятной перспективой. Теперь… мы справились за 4 года.
Они ошеломлены и не понимают — за что? Требуют объяснений. Боже мой, как хорошо, что после стольких лет страданий и потерь нам всё равно.
Горите, братики.
Горите ещё и на все деньги.
Пусть каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны.
Желаю вам тихой ночи.
Антон Сененко, «Фейсбук»