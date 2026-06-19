О тех, кто больше всего радуется ударам по Москве 1 Антон Сененко

19.06.2026, 17:20

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Россиянам страшно.

Знаете, кто больше всего радуется ударам по Москве? Не «Фейсбук». Не «Инстаграм». Не тредсы, кофейни или рабочие миты

Армия.

Все те, кто с 2014 года вывозил и тянул. Смотрел на пылающий горизонт сквозь растрескавшееся пуленепробиваемое стекло. Цеплялся сломанными ногтями за наши посадки и перекрестки.

Превращал врагов в кровавый туман, разносил наши же дома и подвалы, в которых те спрятались. Запускал НУРСы с кабрирования по нашим же полям и высокоточные бомбы по нашим же мостам.

Кто выигрывал время, сидя сотни дней в норах, чтобы тыл прислал подкрепление.

Кто накинул украинский флаг на гроб побратима.

Армия всегда знала, что вся эта кровавая баня с упорным сопротивлением и повышением цены каждого метра нашей земли для противника должна завершиться ударами по его территории.

Сжиганием его самолетов на аэродромах базирования.

Кораблей — в доках.

Топлива — на заправках.

Самих россиян — в их же домах.

И даже наша славная ПВО — все эти экипажи беспилотников и дяди с пулеметами двенадцать и семь, четырнадцать и пять — помимо, безусловно, благородной миссии защиты наших мирных городов — всегда в приоритетах мало защиты наших вооруженных сил. Благодаря которым сейчас Москва и горит.

Армия радуется. Едва заметной улыбкой на плотно сжатых губах, на замурзанных лицах.

Россиянам страшно.

В 2022-м мне это казалось невероятной перспективой. Теперь… мы справились за 4 года.

Они ошеломлены и не понимают — за что? Требуют объяснений. Боже мой, как хорошо, что после стольких лет страданий и потерь нам всё равно.

Горите, братики.

Горите ещё и на все деньги.

Пусть каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны.

Желаю вам тихой ночи.

Антон Сененко, «Фейсбук»

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