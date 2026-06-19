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Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью

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  • 19.06.2026, 18:10
  • 1,484
Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью
Парасту Ахмади
Фото: Википедия

За выступление без хиджаба.

Власти Ирана приговорили певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью за выступление на онлайн-концерте без хиджаба. Как сообщает The Guardian, к аналогичному наказанию приговорены восемь членов ее команды. Кроме того, всем им запрещено в течение двух лет покидать страну и заниматься творческой деятельностью.

Решение уголовного суда провинции Кум принято по итогам процесса над музыкантами по обвинению в оскорблении общественной нравственности путем производства и публикации «вульгарного и аморального контента».

11 декабря 2024 года Парасту Ахмади провела онлайн-трансляцию своего концерта на YouTube-канале. При этом выступала она в черном платье с открытыми плечами, распущенными волосами и без хиджаба. По законам Иранской Республики женщинам запрещено исполнять песни соло перед публикой и появляться в общественных местах без хиджаба. Трансляцию только за первые сутки посмотрели около 500 тыс. человек, а за несколько дней число просмотров приблизилось к 2 млн.

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