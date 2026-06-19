Сенаторы США предложили разрешить тратить активы России на оружие для ВСУ 19.06.2026, 18:33

Сейчас средства РФ разрешено направлять только на восстановление страны.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект, который позволит тратить конфискованные российские активы на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса сенатора Тима Кейна.

Законопроект «Об использовании конфискованных активов для обеспечения Украины вооружением» (SABER) предлагает изменить действующее законодательство США, чтобы Украина могла использовать конфискованные активы Банка России и другие российские государственные активы для покупки военной техники и вооружений.

Сенатор Джон Корнин отметил, что принятый ранее Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO) уже разрешил конфисковывать замороженные российские активы и использовать их на восстановление Украины, гуманитарную и экономическую помощь, а также на взносы в международные механизмы, которые занимаются выплатой компенсаций.

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