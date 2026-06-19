закрыть
19 июня 2026, пятница, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвежские депутаты прямо в парламенте «взялись за весла» ради сборной на ЧМ-2026

  • 19.06.2026, 18:20
Норвежские депутаты прямо в парламенте «взялись за весла» ради сборной на ЧМ-2026
Фото: Reuters

Видеохит.

Депутаты поддержали фанатский тренд, который стал особенно популярным на мундиале.

Сборная Норвегии в первом туре мирового первенства разгромила Ирак и теперь готовится к матчу с Сенегалом (23 июня). А норвежские болельщики неистово поддерживают свою команду, которая впервые за 28 лет приехала на чемпионат мира.

И поддерживают очень оригинально. Тысячи фанатов садятся на трибунах и начинают синхронно совершать глубокие взмахи руками, имитируя греблю веслами на традиционном скандинавском корабле — драккаре. Визуально это выглядит так, будто весь сектор стадиона превращается в одну огромную лодку. На каждый взмах болельщики мощно выкрикивают норвежское слово Ro! (в переводе — Греби!). Темп задают барабанщики ультрас и звуки традиционных горнов, из-за чего со стороны это напоминает боевой ритуал.

И такое во время чемпионата мира норвежцы делают не только на стадионе, а и на улицах американских городов.

А теперь тренд добрался до парламента. Норвежские депутаты устроили «греблю» прямо в зале, чтобы поддержать национальную сборную по футболу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип