Норвежские депутаты прямо в парламенте «взялись за весла» ради сборной на ЧМ-2026 19.06.2026, 18:20

Фото: Reuters

Видеохит.

Депутаты поддержали фанатский тренд, который стал особенно популярным на мундиале.

Сборная Норвегии в первом туре мирового первенства разгромила Ирак и теперь готовится к матчу с Сенегалом (23 июня). А норвежские болельщики неистово поддерживают свою команду, которая впервые за 28 лет приехала на чемпионат мира.

И поддерживают очень оригинально. Тысячи фанатов садятся на трибунах и начинают синхронно совершать глубокие взмахи руками, имитируя греблю веслами на традиционном скандинавском корабле — драккаре. Визуально это выглядит так, будто весь сектор стадиона превращается в одну огромную лодку. На каждый взмах болельщики мощно выкрикивают норвежское слово Ro! (в переводе — Греби!). Темп задают барабанщики ультрас и звуки традиционных горнов, из-за чего со стороны это напоминает боевой ритуал.

И такое во время чемпионата мира норвежцы делают не только на стадионе, а и на улицах американских городов.

А теперь тренд добрался до парламента. Норвежские депутаты устроили «греблю» прямо в зале, чтобы поддержать национальную сборную по футболу.

🚨🚨| Following the Norwegian supporters started the rowing trend, the parliament of Norway responded.🤣pic.twitter.com/ab4NaI63SM — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

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