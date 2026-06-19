Норвежские депутаты прямо в парламенте «взялись за весла» ради сборной на ЧМ-2026
- 19.06.2026, 18:20
Видеохит.
Депутаты поддержали фанатский тренд, который стал особенно популярным на мундиале.
Сборная Норвегии в первом туре мирового первенства разгромила Ирак и теперь готовится к матчу с Сенегалом (23 июня). А норвежские болельщики неистово поддерживают свою команду, которая впервые за 28 лет приехала на чемпионат мира.
И поддерживают очень оригинально. Тысячи фанатов садятся на трибунах и начинают синхронно совершать глубокие взмахи руками, имитируя греблю веслами на традиционном скандинавском корабле — драккаре. Визуально это выглядит так, будто весь сектор стадиона превращается в одну огромную лодку. На каждый взмах болельщики мощно выкрикивают норвежское слово Ro! (в переводе — Греби!). Темп задают барабанщики ультрас и звуки традиционных горнов, из-за чего со стороны это напоминает боевой ритуал.
И такое во время чемпионата мира норвежцы делают не только на стадионе, а и на улицах американских городов.
А теперь тренд добрался до парламента. Норвежские депутаты устроили «греблю» прямо в зале, чтобы поддержать национальную сборную по футболу.
🚨🚨| Following the Norwegian supporters started the rowing trend, the parliament of Norway responded.🤣pic.twitter.com/ab4NaI63SM— CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026