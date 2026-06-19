закрыть
19 июня 2026, пятница, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в Берлине

1
  • 19.06.2026, 19:12
Соболенко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в Берлине
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Белоруска победила чешку Бартункову.

Первая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Берлине.

В четвертьфинальном матче белорусская теннисистка встретилась с чешкой Никол Бартунковой (62-е место в рейтинге WTA). Начало встречи осталось за представительницей Чехии, которая уверенно выиграла первый сет со счетом 6:2.

Однако затем Соболенко сумела переломить ход противостояния. Во второй партии белоруска камбэкнула с 0:4, и оказалась сильнее на тай-брейке — 7:6, а в решающем сете дожала соперницу со счетом 6:4.

Таким образом, Арина одержала волевую победу — 2:6, 7:6, 6:4 — и вышла в полуфинал соревнований. Матч длился два часа 25 минут.

Следующей соперницей Соболенко станет американка Джессика Пегула, занимающая четвертое место в мировом рейтинге.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип