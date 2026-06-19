Соболенко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в Берлине

Соболенко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в Берлине1
- 19.06.2026, 19:12
Белоруска победила чешку Бартункову.
Первая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Берлине.
В четвертьфинальном матче белорусская теннисистка встретилась с чешкой Никол Бартунковой (62-е место в рейтинге WTA). Начало встречи осталось за представительницей Чехии, которая уверенно выиграла первый сет со счетом 6:2.
Однако затем Соболенко сумела переломить ход противостояния. Во второй партии белоруска камбэкнула с 0:4, и оказалась сильнее на тай-брейке — 7:6, а в решающем сете дожала соперницу со счетом 6:4.
Таким образом, Арина одержала волевую победу — 2:6, 7:6, 6:4 — и вышла в полуфинал соревнований. Матч длился два часа 25 минут.
Следующей соперницей Соболенко станет американка Джессика Пегула, занимающая четвертое место в мировом рейтинге.