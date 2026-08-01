В Минске стало больше платных парковок 4.08.2026, 1:59

Названы адреса.

В Минске с 3 августа расширили зону платных парковок, сообщили в государственном учреждении «Парковки столицы».

Платными стали стоянки по адресам:

улица Короля от улицы Сухой до дома 51;

улица К. Цеткин;

улица Гебелева от улицы Иерусалимской до улицы Коллекторной;

улица Андреевская от улицы Пулихова до улицы Захарова;

улица Пулихова от улицы Смоленской до улицы Первомайской;

улица В. Хоружей, площадка вдоль дома 10, корпус 2, домов 14 и 16;

улица Натуралистов напротив дома 10 по нечетной стороне;

улица Натуралистов от проспекта Независимости до улицы Кедышко.

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