В Минске стало больше платных парковок
- 4.08.2026, 1:59
Названы адреса.
В Минске с 3 августа расширили зону платных парковок, сообщили в государственном учреждении «Парковки столицы».
Платными стали стоянки по адресам:
улица Короля от улицы Сухой до дома 51;
улица К. Цеткин;
улица Гебелева от улицы Иерусалимской до улицы Коллекторной;
улица Андреевская от улицы Пулихова до улицы Захарова;
улица Пулихова от улицы Смоленской до улицы Первомайской;
улица В. Хоружей, площадка вдоль дома 10, корпус 2, домов 14 и 16;
улица Натуралистов напротив дома 10 по нечетной стороне;
улица Натуралистов от проспекта Независимости до улицы Кедышко.