Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ 1 19.06.2026, 19:15

1,856

Генштаб ВСУ сообщил, какие еще российские объекты оказались под ударом.

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился после ударов украинских дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Военные рассказали о последствиях массированных обстрелов ряда вражеских объектов 18 июня и в ночь на 19 июня.

«Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок», - говорится в заявлении.

Кроме того, дроны нанесли удары по району сосредоточения вражеского вооружения и военной техники возле Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.

Также были поражены пункты управления дронами россиян в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

Украинские дроны нанесли удары и по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на территории временно оккупированного Крыма. Враг использовал их для обеспечения военных перевозок и снабжения оккупационной армии.

«Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com