Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ

Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ1
- 19.06.2026, 19:15
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Генштаб ВСУ сообщил, какие еще российские объекты оказались под ударом.
Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился после ударов украинских дронов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Военные рассказали о последствиях массированных обстрелов ряда вражеских объектов 18 июня и в ночь на 19 июня.
«Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок», - говорится в заявлении.
Кроме того, дроны нанесли удары по району сосредоточения вражеского вооружения и военной техники возле Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.
Также были поражены пункты управления дронами россиян в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.
Украинские дроны нанесли удары и по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на территории временно оккупированного Крыма. Враг использовал их для обеспечения военных перевозок и снабжения оккупационной армии.
«Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.