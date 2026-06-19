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Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ

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  • 19.06.2026, 19:15
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Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ

Генштаб ВСУ сообщил, какие еще российские объекты оказались под ударом.

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился после ударов украинских дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Военные рассказали о последствиях массированных обстрелов ряда вражеских объектов 18 июня и в ночь на 19 июня.

«Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок», - говорится в заявлении.

Кроме того, дроны нанесли удары по району сосредоточения вражеского вооружения и военной техники возле Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.

Также были поражены пункты управления дронами россиян в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

Украинские дроны нанесли удары и по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на территории временно оккупированного Крыма. Враг использовал их для обеспечения военных перевозок и снабжения оккупационной армии.

«Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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