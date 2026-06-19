Минчанка украла двух чихуахуа
- 19.06.2026, 19:38
Женщина хотела сделать себе подарок на день рождения.
Женщина договорилась о покупке двух щенков чихуахуа, но решила, что деньги за них платить необязательно, рассказали в пресс-службе Советского РУВД Минска.
Минчанке 51 год, и новых питомцев она решила взять как подарок к своему дню рождения.
Раньше у фигурантки не было проблем с законом, украденные щенки стали поводом для ее первой «уголовки».
На линию милиции позвонила жительница Советского района Минска. Она рассказала, что у нее украли двух щенков породы чихуахуа. Свой ущерб женщина оценила в 700.
Минчанка выложила объявление о продаже щенков на интернет-площадке. Вскоре с ней связалась женщина. Продавец и покупатель встретились в тот же день.
«Выбрав щенков, женщина положила их в переноску и стала уходить. Она пообещала принести деньги из автомобиля, однако, оказавшись на улице, сбежала вместе с похищенными собаками. Хозяйка питомцев попыталась догнать ее, однако безуспешно», – поделились правоохранители.
Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 51-летняя жительница столицы. Она рассказала, что таким образом хотела сделать себе подарок по случаю дня рождения.
Теперь же на воровку завели уголовное дело, ранее к ответственности она не привлекалась.