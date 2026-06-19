закрыть
19 июня 2026, пятница, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка украла двух чихуахуа

  • 19.06.2026, 19:38
Минчанка украла двух чихуахуа
Иллюстрационное фото

Женщина хотела сделать себе подарок на день рождения.

Женщина договорилась о покупке двух щенков чихуахуа, но решила, что деньги за них платить необязательно, рассказали в пресс-службе Советского РУВД Минска.

Минчанке 51 год, и новых питомцев она решила взять как подарок к своему дню рождения.

Раньше у фигурантки не было проблем с законом, украденные щенки стали поводом для ее первой «уголовки».

На линию милиции позвонила жительница Советского района Минска. Она рассказала, что у нее украли двух щенков породы чихуахуа. Свой ущерб женщина оценила в 700.

Минчанка выложила объявление о продаже щенков на интернет-площадке. Вскоре с ней связалась женщина. Продавец и покупатель встретились в тот же день.

«Выбрав щенков, женщина положила их в переноску и стала уходить. Она пообещала принести деньги из автомобиля, однако, оказавшись на улице, сбежала вместе с похищенными собаками. Хозяйка питомцев попыталась догнать ее, однако безуспешно», – поделились правоохранители.

Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 51-летняя жительница столицы. Она рассказала, что таким образом хотела сделать себе подарок по случаю дня рождения.

Теперь же на воровку завели уголовное дело, ранее к ответственности она не привлекалась.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип