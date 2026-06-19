Зеленский попросил Евросовет быстрее использовать €6 млрд для Украины 19.06.2026, 20:13

По поводу этих средств был спор.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета от 19 июня поблагодарил партнеров за разблокирование средств из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) для поддержки Украины. Текст заявления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский прокомментировал разблокирование помощи в контексте, по его мнению, «хороших изменений» в Венгрии, выразив надежду на дальнейшую более тесную работу и новую возможность усилить отношения внутри ЕС и между ЕС и Украиной.

«Очень важно, что средства European Peace Facility сейчас были разблокированы. Это очень важно. Это €6 млрд. Это значительная сумма, ее нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни. И, если это возможно, на то, что уже доказало свою эффективность в этой войне, то, что работает, действительно работает. Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек», – подчеркнул президент.

Он отметил, что эти деньги можно использовать на противовоздушную оборону, дальнобойные снаряды и «другие возможности, которые уже доказывают свою эффективность».

Также Зеленский обратил внимание на то, что, если бы Украина могла использовать эти средства не только на военные нужды, но и на защиту энергетической инфраструктуры перед зимой, «это бы помогло».

Ранее, при правлении правительства экс-премьера Виктора Орбана, выделение этих средств блокировала Венгрия. После поражения последнего на парламентских выборах и избрания на пост главы правительства лидера партии "Тиса" Петера Мадяра ситуация изменилась. Однако в начале месяца польское издание RMF24 писало, что между лидерами Евросоюза возник спор по поводу распределения этих более чем €6 млрд. Германия предлагала, чтобы все средства направили Украине, тогда как Польша хотела получить из этих денег около 2 млрд злотых (€450 млн) за переданное Украине оружие, информировал заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила вернуть государствам ЕС 10% расходов на помощь Украине, а остальные средства направить на подготовку украинских военных и совместные закупки оружия для Украины. Польша отвергла этот план. Франция была не против потратить часть средств на Украину, но с условием, что закупки будут касаться европейского оборудования.

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