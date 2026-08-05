В НАТО назначили нового командующего центром помощи Украине 5.08.2026, 3:18

Пост занял генерал-лейтенант Гийом Н. Борпер.

Генерал-лейтенант Гийом Н. Борпер назначен новым командующим Центром НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса от 4 августа.

Борпер сменил на этом посту генерал-лейтенанта Кертиса А. Баззарда. Церемония передачи полномочий состоялась в немецком Висбадене.

В мероприятии принял участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

NSATU координирует поставки военной помощи Украине и организует учения с участием стран Альянса и партнеров.

Генерал Гринкевич заявил, что командование продолжит развитие. По его словам, примерно через год центр может возглавить европейский или канадский офицер.

Также часть функций Группы содействия безопасности будет передана в NSATU. Ожидается, что это повысит эффективность работы и не повлияет на объемы помощи Украине.

«Это будет означать более эффективную, результативную и устойчивую поддержку с усилением европейского лидерства в ее обеспечении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения являются частью более широкого процесса распределения ответственности между союзниками в рамках концепции NATO 3.0.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com