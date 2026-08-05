В НАТО назначили нового командующего центром помощи Украине
- 5.08.2026, 3:18
Пост занял генерал-лейтенант Гийом Н. Борпер.
Генерал-лейтенант Гийом Н. Борпер назначен новым командующим Центром НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса от 4 августа.
Борпер сменил на этом посту генерал-лейтенанта Кертиса А. Баззарда. Церемония передачи полномочий состоялась в немецком Висбадене.
В мероприятии принял участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
NSATU координирует поставки военной помощи Украине и организует учения с участием стран Альянса и партнеров.
Генерал Гринкевич заявил, что командование продолжит развитие. По его словам, примерно через год центр может возглавить европейский или канадский офицер.
Также часть функций Группы содействия безопасности будет передана в NSATU. Ожидается, что это повысит эффективность работы и не повлияет на объемы помощи Украине.
«Это будет означать более эффективную, результативную и устойчивую поддержку с усилением европейского лидерства в ее обеспечении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти изменения являются частью более широкого процесса распределения ответственности между союзниками в рамках концепции NATO 3.0.