Основателя российской ЧВК «Ястреб» отправили в колонию на 18 лет 5.08.2026, 2:00

Алексей Марущенко

Потерпевшими по делу были признаны около 100 человек.

Белгородский районный суд назначил 18 лет колонии строгого режима основателю и главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко, пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, основное обвинение связано с приказом убить бойца спецоперации Рашида Аджиева, который отказывался подчиняться Марущенко. Также в деле фигурируют похищения и пытки военных, не подчинившихся основателю ЧВК. Кроме того, Марущенко вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны.

Следствие утверждает, что жертв убеждали перевести деньги, полученные за контракт, якобы за помощь с документами или покупку оборудования. Всего таким образом было похищено более 8,8 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны около 100 человек.

До этого сообщалось, что обвинение просило приговорить Марущенко к 20 годам колонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com