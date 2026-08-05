Основателя российской ЧВК «Ястреб» отправили в колонию на 18 лет
- 5.08.2026, 2:00
Потерпевшими по делу были признаны около 100 человек.
Белгородский районный суд назначил 18 лет колонии строгого режима основателю и главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко, пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, основное обвинение связано с приказом убить бойца спецоперации Рашида Аджиева, который отказывался подчиняться Марущенко. Также в деле фигурируют похищения и пытки военных, не подчинившихся основателю ЧВК. Кроме того, Марущенко вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны.
Следствие утверждает, что жертв убеждали перевести деньги, полученные за контракт, якобы за помощь с документами или покупку оборудования. Всего таким образом было похищено более 8,8 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны около 100 человек.
До этого сообщалось, что обвинение просило приговорить Марущенко к 20 годам колонии.