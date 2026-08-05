В плену в Украине оказались граждане 51 страны 5.08.2026, 4:59

Они воевали на стороне РФ.

В плену в Украине оказались граждане 51 страны, воевавшие на стороне русской армии. Этот факт свидетельствует о масштабах привлечения иностранцев к войне.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Одной из тем, на которые Лубинец обратил особое внимание на ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, стало участие иностранцев в войне на стороне России.

«Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России имеет реальные правовые последствия», - подчеркнул он.

Омбудсман также напомнил о других ключевых гуманитарных вопросах. В частности, уже подтверждено 20610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей, из которых 465 – при содействии Офиса омбудсмана.

Кроме того, тысячи украинских гражданских и военнопленных до сих пор находятся в российской неволе. По словам Лубинца, каждое преступление России должно быть надлежащим образом задокументировано, а виновные - привлечены к ответственности.

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