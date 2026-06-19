Набиуллина предупредила об ускорении инфляции в РФ 2 19.06.2026, 20:26

2,272

Эльвира Набиуллина

Из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета.

Проинфляционные риски в российской экономике на ближайшее будущшее «заметно возросли», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, передает The Moscow Times.

По ее словам, угрозу инфляции создает рост на топливо, а также ситуация с бюджетом, расходы которого в этом году могут оказаться заметно выше плана. По данным Bloomberg, дополнительные траты потребуются на войну, которая обойдется казне на 4-5 трлн рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете.

Бюджетный риск «уже реализуется», но «сохраняется неопределенность относительно его масштаба», цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Кроме того, на инфляцию в июне повлияет «произошедший всплеск цен на топливо», добавила глава ЦБ. По данным Росстата, бензин в рознице две недели подряд дорожает со скоростью почти 1%, а с начала года стал дороже на 6,6% — вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. «Подорожание бензина может также отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний», — сказала Набиуллина.

По данным Минэкономразвития, с начала лета инфяяция вновь начала ускоряться после почти беспрерывного замедления на протяжении года. С 5,31% на конец мая к 15 июня темпы роста индекса индекса потребительских цен увеличились до 5,63%.

«Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», — предупредила Набиуллина. На заседании в пятницу ЦБ уменьшил ее до 14,25% годовых — на 0,25 процентного пункта, что стало минимальным шагом за последние 9 заседаний, на которых Центробанк смягчал денежную политику.

В свои прогнозы на текущий год ЦБ закладывал среднюю ставку 14-14,5%, на 2027 год — 8-10%, а на 2028-й — ее возвращение к нейтральному уровню 7,5-8,5%. С учетом новых вводных переход к нейтральной ставке может состояться позже, сказала Набиуллина.

Снижение ставки с 14,5% до 14,25% — это решение дилеммы «лояльности» и «нормальности», отмечает экономист Кирилл Родионов: ЦБ не может пойти на серьезное снижение в условиях усилившихся рисков смягчения бюджетной политики, но при этом не может проигнорировать «запрос сверху», который был прямо артикулирован на совещании у Владимира Путина.

По сути Эльвира Набиуллина дала понять, что цикл снижения ставки может быть завершен, считает основатель «Арикапитал» Алексей Третьяков. Аналитики «Ренессанс Капитала» и Т-банка прогнозируют, что ЦБ продолжит смягчение политики, но медленнее — до 13% или уровня выше 13% на конец года.

Так или иначе, «риски дальнейшего увеличения бюджетного дефицита будут еще сильнее усложнять задачу ЦБ», подчеркивает Родионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com