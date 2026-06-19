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Зубр на М-1 начал пускать пар из ноздрей

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  • 19.06.2026, 20:18
  • 1,792
Зубр на М-1 начал пускать пар из ноздрей

Видеофакт.

Знаменитый гигант на трассе М-1 наконец-то «ожил». После долгих тестов и доработок зубр начал регулярно выпускать пар из ноздрей, сообщает Telegram-канал «#1 регион».

Спецэффект срабатывает раз в час. Чтобы путешественники не дежурили возле скульптуры в ожидании «выдоха», для достопримечательности создали отдельный сайт.

Там появился специальный таймер, который в режиме реального времени отсчитывает момент до следующего выброса пара.

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