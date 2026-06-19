Самый известный зубр Беларуси получит имя

Самый известный зубр Беларуси получит имя4
- 19.06.2026, 16:41
А также будет пускать пар каждый час.
Стало известно, что будет происходить на трассе М-1 под Барановичами, где гигантская скульптура зубра стала пускать пар. Подробности рассказал телеграм-канал «#1 регион» Брестского облисполкома.
Почти спустя месяц тестирования функции власти сказали о полноценном запуске спецэффекта. Теперь пар из ноздрей зубра-гиганта на М-1 будет выходить каждый час. Чтобы не пропустить эффектный момент ста работать официальный сайт главной достопримечательности Брестчины - zubr1region.by с работающим таймером, в реальном времени отсчитывающим минуты до следующего «выдоха» гиганта.
- В скором времени великану планируют выбрать имя, - анонсировали и еще одно изменение власти.