Самый известный зубр Беларуси получит имя 4 19.06.2026, 16:41

А также будет пускать пар каждый час.

Стало известно, что будет происходить на трассе М-1 под Барановичами, где гигантская скульптура зубра стала пускать пар. Подробности рассказал телеграм-канал «#1 регион» Брестского облисполкома.

Почти спустя месяц тестирования функции власти сказали о полноценном запуске спецэффекта. Теперь пар из ноздрей зубра-гиганта на М-1 будет выходить каждый час. Чтобы не пропустить эффектный момент ста работать официальный сайт главной достопримечательности Брестчины - zubr1region.by с работающим таймером, в реальном времени отсчитывающим минуты до следующего «выдоха» гиганта.

- В скором времени великану планируют выбрать имя, - анонсировали и еще одно изменение власти.

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