Новая находка в Греции опровергла миф о Спарте 19.06.2026, 17:17

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Археологи добрались до самой сути легендарного полиса.

Древнегреческая Спарта известна как государство-воин, подарившее современной культуре такое понятие, как «спартанский дух», то есть решимость и готовность терпеть неудобства ради цели. Долгое время в исторической науке доминировало убеждение, что Спарта была искусственно созданным государством, изначально основанным группой воинов. Но, как сообщает Fox News, научная работа историка Ганса Бека предлагает переосмыслить этот взгляд.

Считается, что Спартанское государство возникло в IX веке до н. э. и, быстро набрав силу, доминировало на большей части полуострова Пелопоннес на протяжении более трехсот лет между 700 и 371 годами до н. э. Традиционно Спарта описывается как общество воинов, сформированное в результате завоеваний. В то же время новые археологические данные свидетельствуют, что эта картина гораздо сложнее.

В центре нового исследования оказался археологический комплекс Агиос Василиос, где ученые обнаружили остатки дворца, фрески, бронзовое оружие и административные таблички, написанные линейным письмом Б – древнейшей формой греческой письменности.

Именно эти находки позволили Беку предположить, что Спарта возникла не «с нуля» в результате завоевания, а сформировалась на основе более древней местной культуры.

Дополнительный вес этой гипотезе придает святилище Амикли, которое продолжало функционировать даже после упадка дворцового комплекса и впоследствии стало важным как для спартанцев, так и для остальных местных общин. Непрерывность ритуальной деятельности в этом месте свидетельствует о сохранении более древних традиций в период формирования Спарты, что ставит под сомнение классическую версию о ее возникновении в результате завоевания.

Исследователь подчеркивает, что хотя Спарта впоследствии действительно приобрела репутацию мощного военного государства, ее истоки были гораздо сложнее. Автор отмечает, что эти данные не отрицают военную мощь Спарты в последующие века, но меняют представление о ее происхождении.

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