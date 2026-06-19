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В Логойском районе семья наткнулась на медведицу с медвежатами

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  • 19.06.2026, 17:25
  • 1,904
В Логойском районе семья наткнулась на медведицу с медвежатами

Видеофакт.

Семья минчан во время поездки в автомобиле вдоль лесного массива заметила медведей на прогулке.

Видео необычной встречи появилось Threads.

В ролике заметно, как маленькие медвежата улепетывают, испугавшись человеческих голосов.

Минчане! Грибов нет, черники в лесах нет. Встретили медведицу с медвежатами«», — прокомментировала свое видео автор.

Как она с облегчением заметила, повезло, что ехали на машине. От страха из четырех человек с телефонами заснять зверей смогла только дочь владелицы аккаунта. И то, когда косолапые уже убегали.

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